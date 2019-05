Governo antecipa aumento do salário mínimo para trabalhadores de limpeza e segurança

Os patrões terão até ao dia 1 de Setembro para actualizar os vencimentos dos funcionários de limpeza e segurança na administração predial. Esta é a nova data apontada no diploma final de actualização dos salários mínimos, depois de os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa terem pedido mais celeridade no processo. O parecer da comissão foi assinado ontem e a proposta deverá ser submetida ao plenário na próxima semana.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Em resposta às preocupações dos deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), que pediam que as actualizações do salário mínimo dos trabalhadores de limpeza e de segurança na actividade de administração predial fossem feitas de forma mais rápida, o Executivo alterou a data da entrada em vigor da proposta de lei para o dia 1 de Setembro. A versão inicial do diploma falava em 180 dias após a publicação em Boletim Oficial. No parecer, assinado ontem pela comissão, lê-se que alguns deputados consideram que os novos valores ainda estão aquém devido ao crescimento económico que Macau regista.

No parecer da comissão que estava a discutir na especialidade esta proposta de lei, lê-se que “alguns deputados consideraram que deveria ser fixado um prazo mais curto, visto estar em causa apenas a actualização dos valores do salário mínimo, que há muito deveria ter ocorrido”. Aos jornalistas, Chan Chak Mo, presidente desta comissão, informou que, em vez dos 180 dias para aplicação da lei, “depois de ouvir a comissão, o Governo fixou o dia 1 de Setembro como a data da entrada em vigor desta proposta de lei”. Assim, independentemente de quando for aprovada a proposta de lei, a data de entrada em vigor será sempre 1 de Setembro. “Eu creio que na próxima semana essa proposta consegue ser submetida a plenário”, previu o presidente da comissão.

Esta nova proposta, que, segundo Chan Chak Mo, vai beneficiar 8.500 pessoas, prevê que o valor das remunerações dos trabalhadores de limpeza e de segurança na actividade predial seja aumentado para 32 patacas à hora, 256 patacas por dia e 6.656 por mês. Segundo os valores actuais, estes funcionários recebem, no mínimo, 30 patacas por hora, 240 patacas por dia e 6.240 patacas por mês.

Uma das preocupações dos deputados desta comissão, que está expressa no parecer, prendia-se com os novos valores: “Alguns deputados manifestaram a sua insatisfação pelos valores da actualização propostos, por terem em conta dados económicos de 2017 e a sua concretização só vir a ocorrer em finais de 2019, ficando, por isso, este aumento muito aquém da realidade e do crescimento económico que Macau tem registado”.

Nas reuniões desta comissão, os parlamentares manifestaram ainda apreensão com a questão do salário mínimo universal em Macau. O parecer diz que os deputados manifestaram “preocupação ao proponente pelo facto de não ter sido ainda apresentada a proposta de universalização do salário mínimo”. Recorde-se que a universalização do salário mínimo está prometida para este ano, mas a proposta ainda não foi apresentada pelo Executivo.