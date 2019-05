Chao Pak Kei com pontaria afinada na rota do título

O Chao Pak Kei goleou ontem o Tim Iec, por 7-0, e está cada vez mais perto de conquistar o título de campeão na Liga de Elite. Na outra partida da noite, o Monte Carlo venceu a formação dos Sub23, por 5-1, e ficou a um ponto do segundo classificado, o Ching Fung, que defronta hoje a formação da Polícia.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

O Chao Pak Kei deu ontem mais um passo importante rumo ao título da Liga de Elite e logo com uma goleada de sete golos sem resposta frente ao Tim Iec, formação que poderá cair esta jornada para os lugares de descida. Três minutos foi o tempo necessário para balançar as redes contrárias pela primeira vez, através de Ronald Cabrera, cabendo ao avançado Ho Ka Seng fazer o 2-0 apenas quatro minutos depois. Ainda antes do intervalo, Diego Patriota fez o 3-0, ficando os restantes quatro golos reservados para os segundos 45 minutos. O médio brasileiro bisou na partida, cabendo a Adilson Silva e Bruno Figueiredo, também com dois remates certeiros, marcar os restantes golos.

“Foi muito importante, agora temos quatro finais. A gente conseguiu impor-se desde o início e depois ampliar o placar. No primeiro jogo foi até um pouco difícil na primeira parte, terminámos só com 1-0, depois conseguimos mais cinco [golos] no segundo tempo. Agora fizemos logo dois golos e conseguimos acalmar o jogo”, disse Diego Patriota no final da partida.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre o lance disputado com Cuco na partida anterior frente ao Benfica de Macau, que levou a que o treinador-jogador das ‘águias’ fosse suturado no rosto, Diego Patriota considerou que foi “um lance natural de jogo”. O médio brasileiro, porém, admitiu que poderá “ter usado um pouco de força” quando sentiu “um agarrão”, acrescentando que por vezes um jogador “tem que se proteger”.

Após esse lance, recorde-se, o jogador do Benfica teve que ser substituído e conduzido ao hospital para ser suturado no rosto. O lance, que não foi sancionado pela equipa de arbitragem, mereceu muitas críticas por parte do Benfica e também de alguns adeptos nas redes sociais. “Tenho recebido telefonemas, mensagens privadas no Facebook em teor de ameaça, mas creio que quem pode resolver sou eu e o Cuco”, referiu Diego Patriota, recordando que nunca houve qualquer problema ao longo dos sete anos em que se defrontaram.

Diego Patriota disse ainda que já tentou contactar o jogador do Benfica por diversas vezes, mas sem sucesso. “É natural, também já passei por isso, nos primeiros dias é difícil de digerir toda a situação, ainda mais quando se olha no espelho e vê que está cortado. Só tenho que respeitar o tempo dele e tenho a certeza que me irá responder e a gente se irá encontrar para colocar tudo em pratos limpos”, concluiu o médio brasileiro.

O CPK tem agora uma vantagem de sete pontos sobre o Ching Fung, embora com mais um jogo disputado. Na outra partida realizada ontem, o Monte Carlo venceu sem problemas a formação dos Sub23, por 5-1.