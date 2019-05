“Os golfinhos estão a ficar sem espaço para respirar”, alerta realizadora de Hong Kong

“Breathing Room”, documentário realizado por Daphne Wong para alertar para os perigos que enfrentam os golfinhos brancos no Estuário do Rio das Pérolas, será exibido no sábado, na Universidade de Macau.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Em apenas 14 anos, a população de golfinhos brancos de Hong Kong decresceu 75%. Em 2017, eram apenas 47 os que nadavam nas águas da margem Leste do Rio das Pérolas e, hoje em dia, não se contam mais do que 1.600 em todo o estuário. A acentuada queda no número destes cetáceos e as ameaças que enfrentam, principalmente na RAEHK, foram a motivação de Daphne Wong para realizar o documentário “Breathing Room”, apresentado no sábado, pelas 14 horas, na Universidade de Macau. Com o filme, a realizadora de 22 anos quer deixar a mensagem de que “os golfinhos estão a ficar sem espaço para respirar”. “Apesar de terem sido escolhidos como a mascote da transferência de soberania de Hong Kong, o destino destes golfinhos não é, de todo, auspicioso”, alerta.

Durante cinco meses, Daphne Wong circulou pelas águas do Rio das Pérolas com investigadores ligados à conservação dos golfinhos brancos (que são, na realidade, cor-de-rosa). Em Hong Kong, segundo explicou a realizadora ao PONTO FINAL, são principalmente dois os grupos que se dedicam a este trabalho: Projecto de Investigação de Cetáceos e a Sociedade de Conservação dos Golfinhos, presidida por Samuel Hung, figura central do filme. “Ele é o principal investigador e especialista de cetáceos em Hong Kong. Há mais de 20 anos que ele está a realizar esta investigação, e ele e a sua equipa de investigação estão a fazer tudo o que podem para salvar os últimos golfinhos”, afirmou Wong, em declarações ao PONTO FINAL.

Segundo explicou a também fotógrafa de vida selvagem, as principais ameaças em Hong Kong à população de golfinhos brancos – classificados como “vulneráveis” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla inglesa) – são o desenvolvimento costeiro e a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. “Para além da perda de habitat devido ao desenvolvimento costeiro, eles também estão a competir pelo espaço com o tráfego marinho, porque Hong Kong tem um dos maiores portos do mundo. Já vi golfinhos a nadar muito perto dos navios e de ferries. Este tráfego produz muita poluição sonora debaixo de água e impede-os de comunicar e caçar”, alerta.

Daphne Wong nota com ironia que, apesar de os golfinhos brancos terem sido a mascote da transferência de soberania de Hong Kong, hoje em dia, “o seu destino não é, de todo, auspicioso”. “É lamentável que um animal tão icónico de Hong Kong esteja a ser sacrificado apenas pelo nosso desenvolvimento económico quando podíamos estar a tirar proveito dos nossos recursos naturais para ter um desenvolvimento e turismo sustentável que gerasse receitas”, aponta a fotógrafa. “Os investigadores são as principais pessoas que estão a fazer barulho, mas o Governo não presta atenção porque prefere favorecer os benefícios económicos em detrimento da protecção e conservação ambiental”, critica.

“Breathing Room” foi desenvolvido como projecto de final de curso de Daphne Wong, que estudou Fotografia Marinha e de História Natural na Universidade de Falmouth, no Reino Unido. “Queria mostrar às pessoas a vida selvagem única de Hong Kong. Os golfinhos brancos são um animal muito simbólico em Hong Kong e as ameaças que eles enfrentam são as mesmas que outros animais enfrentam também”, afirma.

O documentário de meia hora será exibido no sábado, pelas 14 horas, na Universidade de Macau. Na sessão estarão presentes a realizadora, Viena Mak, investigadora ligada ao Projecto de Investigação de Cetáceos, e Roni Wong, coordenador de um grupo de conservação da vida marinha de Hong Kong.