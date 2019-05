Fernando Lima, assessor de Cavaco Silva na altura das negociações para a transição da administração em Macau, está no território para lançar, hoje, o livro “Macau – Um Diálogo de Sucesso”. Em entrevista ao PONTO FINAL, Fernando Lima celebra o êxito do processo, mostra-se confiante no futuro e recusa comentar o caso das escutas, que, há uma década, o fez sentir-se traído por Cavaco.

O antigo assessor de Aníbal Cavaco Silva durante o período das negociações para a elaboração da Declaração Conjunta do Governo da República Portuguesa e do Governo da República Popular da China sobre a Questão de Macau recorda o processo, naquele que considera ter sido – como indica o título do livro que vai hoje apresentar no Instituto Internacional de Macau – “um diálogo de sucesso”. Nesta reedição que é feita de um livro lançado em 1999, ano da transferência de soberania de Macau, Fernando Lima louva o feito e lembra que, “se hoje Macau é considerado um caso de sucesso, para mim, isto resulta de termos tido um diálogo de sucesso”. “Hoje, olhamos para Macau e vemos que muitas das ideias que nós defendíamos estão a produzir resultados”, afirma o também antigo jornalista. Fernando Lima assessorou Cavaco Silva enquanto primeiro-ministro, entre 1986 e 1995, e enquanto Presidente da República, entre 2006 e 2016. O caso das escutas acabou por marcar a parte final da sua carreira. O então assessor terá confidenciado ao jornal Público que a Presidência da República estava a ser vigiada por São Bento, o que fez com que Cavaco o tivesse afastado do pelouro da assessoria para a comunicação social. Fernando Lima escreveu, então, “Na Sombra da Presidência – Relato de 10 anos em Belém”, onde se mostrou incomodado com a atitude do Chefe de Estado. Ao PONTO FINAL, o assessor não quis acrescentar comentários, dizendo apenas que, “quando estamos na política, nunca estamos livres de acontecerem situações inesperadas”.

“Macau – Um Diálogo de Sucesso”. Que livro é este?

Este livro é a reedição revista de uma obra que publiquei em 1999, no âmbito de uma colecção que criei, que era “Macau – As duas transições”. É um livro que foca, essencialmente, a negociação das relações da declaração conjunta. Todo o processo negocial entre Portugal e a República Popular da China, e depois os desenvolvimentos que a negociação provocou, as questões políticas que também se geraram na altura. Agora achei que era interessante, nos 20 anos da RAEM, reeditar o livro e tive o apoio do Instituto Internacional de Macau. Acho que as pessoas, 20 anos depois, deveriam ver como é que os negociadores conduziram o processo e para fazer também a avaliação daquilo que foi negociado e os resultados de hoje. O que quero provar é que, do lado português, os nossos negociadores estavam certos nos objectivos e princípios que defendiam, e os resultados podem ser hoje avaliados em função disso. Fiz uma nova introdução, de acordo com os últimos 20 anos, e depois introduzi também um prefácio do embaixador António Martins da Cruz, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros e foi um dos elementos também intervenientes no processo de negociação porque era assessor diplomático do primeiro-ministro. Ele também faz um prefácio avaliando estes 20 anos que passaram. Se hoje Macau é considerado um caso de sucesso, para mim, isto resulta de termos tido um diálogo de sucesso.

Chama-lhe “Um diálogo de sucesso”. Foi mesmo?

Todos os processos de negociação são difíceis, ficamos sempre a pensar naquilo que podemos obter e naquilo que temos de ceder, faz parte do processo. Hoje, passados 20 anos, podemos ver resultados. Na altura não é possível ver. Uma das coisas que digo no livro é que a China, no princípio da negociação, tinha alguns receios porque as condições eram diferentes, talvez estivesse um bocadinho condicionada pela negociação de Hong Kong, que foi muito dura.

Que receios eram esses?

Receios dos nossos posicionamentos porque, obviamente, também tínhamos de defender os nossos objectivos e um dos objectivos era fazer uma transição que fosse digna para Portugal. Hoje eu quero demonstrar que os receios iniciais da China não tinham razão de ser porque Portugal era um parceiro correcto e leal, Portugal não disputava poder em Macau.

E Portugal não tinha receios?

Claro que todos tínhamos receios porque a China é muito grande, os chineses têm uma maneira de ser diferente, têm uma negociação difícil e dura, mas também tínhamos de demonstrar que tínhamos bons argumentos e que eramos um parceiro confiável, e foi assim que fomos conduzindo todo o processo para aquilo que hoje é Macau.

Então, como é que se processaram as negociações?

Houve momentos de alguma dificuldade, ninguém ignora isso, mas não surpreende, é natural em negociações. As coisas podem ser difíceis num processo de negociação, mas o que conta é o resultado final. A China também sabia bem o que significa saber dar face ao seu interlocutor. Portugal foi sempre um país que teve um comportamento feito com princípios e regras, mesmo algumas coisas que acontecem, o que importa é o que fica para o futuro. Era muito importante transmitir confiança da parte portuguesa e da parte chinesa aos futuros residentes da RAEM.

Durante as negociações, houve momentos de tensão?

Sim, no momento da negociação da data. A China tinha uma ideia e nós tínhamos outra. A ideia da China, obviamente, era que quanto mais depressa Macau pudesse regressar à soberania chinesa, melhor para eles. Nós tínhamos a ideia do mais tarde possível, porque tínhamos projectos aqui que estavam em curso, que era importante nós podermos acabá-los, grandes obras de valorização local, também na forma de integração da administração nas novas regras que estavam a ser negociadas entre Portugal e a República Popular da China. Hong Kong tinha tido um período de transição, nós queríamos não ficar numa situação inferior em relação a Hong Kong e a China compreendeu isso tudo, apenas colocou como limite que Macau devia estar de regresso no final do século, portanto em 1999, e nós compreendemos isso, propusemos uma data e a China fez a sua avaliação e a data que nos propôs não era muito diferente da data que acabou por ser. Nós propusemos 31 de Dezembro de 1999, fomos até ao último dia que a China permitia e depois a China fez algumas objecções funcionais e acabou por ficar no dia 20. Os chineses foram dando sinais de que queriam que fosse mais cedo, mas também foram mostrando abertura para que Portugal escolhesse a data. É uma coisa típica dos chineses, dar à outra parte a oportunidade de propor aquilo que acha que é o melhor, então foram fazendo uma aproximação àquilo que será a melhor data para um lado e para o outro. Chegou-se ao consenso de 20 de Dezembro, 11 dias antes.

Quais os principais obstáculos às negociações da altura?

O principal obstáculo foi mostrar à China que nós estávamos de boa-fé.

Foi difícil de convencer a China de que Portugal estava de boa-fé?

Não, porque eles nunca viram Portugal como um país difícil na negociação. Tinham era as suas questões, colocadas previamente. Os chineses definiram um conjunto de regras e, dentro dessas regras, eles tentaram ver como encaixavam as nossas posições e com uma boa conversa e uma boa atitude foi sempre resolvido tudo. Havia também que resolver a questão da nacionalidade, que foi bem resolvida comparado com aquilo que Hong Kong foi conseguindo. Hoje, olhamos para Macau e vemos que muitas das ideias que nós defendíamos estão a produzir resultados, como por exemplo, nós sempre defendemos que a relação com o mundo de língua portuguesa era um activo para Macau e a China, em 2003, aceitou, criando o Fórum. No princípio, eles tinham as reservas, mas depois foram compreendendo que Portugal tinha criado aqui uma possibilidade de eles poderem fazer um exercício daquilo que hoje é a afirmação global da China.

Foi assessor de Cavaco Silva na assinatura da Declaração Conjunta. Como é que o então primeiro-ministro liderou o processo?

Ele acompanhou sempre as negociações ponto a ponto. Nos anos de primeiro-ministro foi, de facto, uma das situações que ele hoje sente orgulho pelo trabalho que foi desenvolvido. Estamos sempre a dizer que temos de ver os resultados para ter uma perspectiva, 20 anos depois não imaginávamos a China assim, não imaginávamos Hong Kong assim, nem mesmo Macau. Penso que ele hoje tem grande orgulho no processo. Foi acompanhando ponto a ponto com os negociadores, enquanto foi primeiro-ministro, e no fim, quando assinou a declaração conjunta, a 13 de Abril de 1987, achou que Portugal tinha conseguido um bom acordo. Teve um papel determinante. O Presidente e o primeiro-ministro colaboraram e estiveram em sintonia, entre o Presidente Mário Soares e o primeiro-ministro Cavaco Silva houve sempre uma sintonia enorme para que a China pudesse ver que Portugal actuava em bloco. Não era por o primeiro-ministro ser de uma área política diferente da do Presidente que ia haver dissonâncias. No fim, toda a gente considerou que Portugal tinha conseguido um bom acordo e que saía dignificado desta negociação.

Como é que a declaração conjunta é aplicada na prática? Quais os sucessos e quais os erros?

Eu gostava de um dia poder publicar um livro sobre o processo de transição, eu também recolhi muita informação. Aí já é a aplicação dos princípios, das vontades das duas partes, de criar confiança, prosperidade e estabilidade a Macau. Volto a dizer, as negociações têm sempre pontos difíceis e cada um tenta sempre usar os melhores argumentos, mas como havia uma vontade de haver um excelente entendimento para Portugal e para a República Popular da China que tudo corresse bem, então as duas partes fizeram um grande esforço para que, no fim, pudessem dizer valeu a pena todo este esforço de diálogo e de cooperação. Valeu a pena, é por isso que nós hoje podemos sentir o excelente ambiente que há nas relações Portugal-China.

Viveu em Macau entre 1974 e 1976, foi director do Centro de Informação e Turismo do Governo. Como é que viveu esse período?

Foi muito interessante. Nós estávamos num processo de descolonização e o que é que ia acontecer com Macau? Não tínhamos relações diplomáticas com a China e, portanto, não sabíamos se a China ia aproveitar o nosso processo de descolonização para reclamar Macau, se a ala mais radical do processo revolucionário em Lisboa queria forçar o regresso de Macau à China e, portanto, tivemos de ir conduzindo as coisas sem criar problemas aos chineses e fazer compreender àqueles que eram os elementos mais radicais que tínhamos de ter bom-senso na questão de Macau. Era preciso aproveitar a nova situação portuguesa em Hong Kong porque Hong Kong tinha outros jornais e tinha correspondentes da imprensa internacional que estavam interessados naquilo que se passasse aqui em Macau porque poderia ter influência na situação de Hong Kong. Se criássemos uma desestabilização, isso podia projectar-se em Hong Kong e a China não queria que isso acontecesse, dada a importância que Hong Kong tinha naquela altura, porque a China ainda era um país quase fechado ao exterior.

Que mudanças encontra agora em Macau?

Quando cheguei cá, Macau era muito atrasado e havia uma mentalidade da resignação aos tempos que se vivia. Quando nós chegámos, procurámos criar uma nova dinâmica, já podiam ser tomadas decisões em Macau sem estar à espera da consulta a Lisboa e foi assim que se foram criando as novas leis e o estatuto orgânico de Macau e, por isso, fomos fazendo as coisas de maneira a que os chineses nunca olhassem para nós com receio. A grande comunidade é chinesa, os abastecimentos de Macau vêm da China, portanto era muito importante que Macau não criasse aqui uma situação que fosse de preocupação para os chineses. Fomos fazendo as mudanças que era preciso fazer, tornar Macau mais ágil na decisão, tornar Macau mais activo na busca de soluções para problemas de desenvolvimento, tornar Macau mais afirmativo no plano externo para captar mais turistas, foi correndo com os ritmos possíveis mas com ideias bem definidas. Eu quando cheguei aqui em Novembro de 1974, olhava para Macau e comparava com Hong Kong e interrogava-me se algum dia Macau ia ter capacidade de competir, com as devidas proporções, para mostrar a sua dimensão, mostrar o seu poder económico, mostrar a sua capacidade de realização. Hong Kong é Hong Kong, mas Macau hoje tem uma capacidade que eu acho muito interessante por comparação com aquele período. Fazer a comparação é impossível.

E como é que prevê que fique Macau depois de 2049, quando se integrar totalmente na China?

Macau tem tido o desafio da Grande Baía. O que fica pendente é aquela que será a decisão política de Pequim. A Lei Básica, que é onde está definido o estatuto jurídico-político de Macau, portanto os chineses vão fazer a sua avaliação e vão decidir. Até agora, a fórmula é “Um País, Dois Sistemas”, em 2049 vamos ver se isto se mantém. Eu não vejo razões para que as coisas não possam continuar desta forma. A China hoje abriu-se muito ao exterior e procura tirar o maior partido de tudo aquilo que ela tem em si para ir conquistar espaço no exterior. Ainda a semana passada, o Presidente chinês fez uma cimeira para aprofundar as relações culturais com os seus vizinhos e parceiros. Com o que nós deixámos aqui, de língua, de património arquitectónico, de valores, isso é um sinal de que a nossa cultura continua a interessar aos chineses.

E continuará a interessar em 2049?

Não tenho dúvida, até porque a língua é uma mais-valia, é um potencial enorme. A China trabalha sempre para o futuro e há cada vez mais jovens a aprender português, se não, já tinha estancado isso.

Como é que é, hoje em dia, a sua relação com o professor Cavaco Silva?

Não quero falar sobre isso.

Mas como é que foi, no passado, assessorar Cavaco Silva?

Fiz o trabalho que pude fazer naquela altura, com os meus colegas. Hoje saímos da política e, portanto, não estando na política, temos cada um a sua vida. É normal que, quando saímos da política, cada um siga a sua vida.

Mas continua a achar que foi traído?

O que tinha a dizer publiquei num livro [“Na Sombra da Presidência – Relato de 10 Anos em Belém”]. Publiquei no livro aquilo que achava que devia publicar para explicar o que se passou e fechei aí.

Mas o caso das escutas acabou por marcar a sua carreira…

Quando estamos na política nunca estamos livres de acontecerem situações inesperadas. Aconteceu, tentei superar e acabei o mandato em Belém com o professor Cavaco Silva e agora cada um está na sua vida. É normal, fechei o capítulo.

Continua a acreditar que a Presidência estava sob vigilância?

Está no livro. Aquilo que tinha a dizer, achei que devia escrever, sendo factual e tanto assim que, depois do livro, não dei entrevistas para que fosse precisamente aquilo que estava ali escrito era o que eu queria dizer e não mais do que aquilo.

O que é que faz actualmente?

Agora, com a minha idade, estou reformado, fiz esta reedição, mantenho contactos com os amigos da política, tenho uma vida muito tranquila.

Assessorou Cavaco Silva durante dez anos em Belém. Como é que vê a Presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, em comparação com a de Cavaco Silva?

São duas pessoas completamente diferentes. O professor Cavaco sempre foi assim e não podia deixar de ser, era a maneira de ser dele, e quem trabalhava com ele compreendia que era assim que tinha de ser. Com este Presidente é um estilo completamente diferente, que obviamente não se encaixava no estilo do professor Cavaco, que é uma pessoa mais de gabinete, mais de reflexão, mais de acção, talvez por ter sido primeiro-ministro isso tenha pesado muito na maneira de ele agir e de ser. Este é um Presidente que vive muito para o exterior, temos de ver é os resultados no fim. Pessoalmente prefiro o estilo de Cavaco Silva.

Marcelo ter-lhe-ia dado mais trabalho, enquanto assessor?

Não, Marcelo é um “one man show”, acho que nem precisa de assessores.