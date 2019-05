Macau não sabe quais são os pontos negros da sinistralidade rodoviária

Nem a Polícia de Segurança Pública nem a DSAT têm dados estatísticos sobre as ruas ou freguesias em que há mais acidentes. Mas os serviços de trânsito dizem que começaram a compilá-los e dentro de meses terão resultados. O secretário para os Transportes e Obras Públicas não se pronuncia sobre a falta destes números, nem sobre como se torna efectiva a prevenção rodoviária.

Macau não tem dados estatísticos que lhe permitam saber quais são as ruas e as freguesias em que ocorrem mais acidentes. Por esse motivo, não consegue também identificar os pontos negros da sinistralidade rodoviária na RAEM. Apesar de não ter resultado em vítimas mortais, o aparatoso acidente, bem no meio da cidade, no qual um autocarro turístico embateu contra um café, trouxe de novo o tema da prevenção rodoviária para a ordem do dia, com vários deputados a pedirem ao Governo mudanças.

O PONTO FINAL questionou toda a cadeia de instituições que são responsáveis pela regulação de trânsito, começando pela Polícia de Segurança Pública (PSP), depois a Direcção de Serviços para os Assuntos do Tráfego (DSAT), que revelaram não ter neste momento os números pedidos. O gabinete do secretário para os Transportes e Obras Públicas não se quis pronunciar sobre o tema. Ninguém responde também à pergunta política: “Se não existe esta informação, então como se prioriza e se torna mais efectivo o combate à sinistralidade nas estradas?”.

Empurrar de um lado para o outro

Para identificar quais os pontos em que ocorreram mais acidentes no primeiro trimestre deste ano, em Macau, e também nos 12 meses de 2018, o PONTO FINAL começou por perguntar à PSP quais as ruas e freguesias mais flageladas. A resposta foi curta: “Não temos essa análise”. A mesma fonte remeteu para a DSAT a elaboração desses estudos. O segundo passo foi então questionar os serviços que regulam o trânsito sobre as mesmas duas questões, acrescentando mais uma: “Quais as medidas que a DSAT está a tomar para melhorar as condições nos locais mais predispostos à ocorrência de acidentes?”

A resposta às questões estatísticas foi devolver a bola à PSP, entidade a quem a DSAT diz que as perguntas deviam ser feitas, em primeira instância. Em relação às acções tomadas pelos serviços para evitar a sinistralidade nas estradas, aquela entidade refere que “a Polícia de Segurança Pública está constantemente a melhorar e a inspeccionar a circulação nas estradas de Macau, bem como a remover barreiras ou obstáculos que possam distrair os peões e levar a acidentes de trânsito, tal como a reduzir o potencial risco de acidente”.

E depois acrescenta que: “Além disso, vamos utilizar toda a engenharia ligada às estradas, bem como meios auxiliares relevantes, tais como ajustar ou acrescentar passadeiras, adicionar controladores de velocidade, policiamento, semáforos, arranjos nas calçadas, barreiras de metal, sinais e marcas de trânsito para melhorar as condições nas estradas”.

O PONTO FINAL retorquiu afirmando que inicialmente já tinha questionado a Polícia, e que esta remeteu o caso para a DSAT. E de seguida perguntou: “Se a PSP não tem a informação e os serviços também não, quem mais poderia tê-las? Não há nenhum organismo público que organize e hierarquize esta informação?”

A conclusão

O mesmo responsável da comunicação da DSAT, a estas questões retorquiu que: “É a polícia que é responsável por fazer cumprir a lei do trânsito. Doravante, contacte o CPSP para questionar sobre o número e localização dos acidentes de trânsito”. O PONTO FINAL voltou a contactar o CPSP que à mesma pergunta, respondeu: “A DSAT declarou à PSP que a direcção não tem estes números, e pergunta se a PSP tem… pelos vistos não temos e não existem”.

E a resposta política

Sabendo que não existem estes dados, o PONTO FINAL quis então perceber como é que, na sua ausência, se estabelece uma linha de acção que seja eficaz no combate à sinistralidade rodoviária. Ao gabinete do secretário para os Transportes e Obras Públicas este jornal indagou o motivo pelo qual estes dados não são produzidos em Macau. E ainda: “Como é que, sem estes dados, se faz uma prevenção rodoviária que tenha prioridades e que possa efectivamente contribuir para a redução de acidentes?”

Para a DSAT seguiram três questões: “Como é que, não havendo estes dados, se pode melhorar a segurança do tráfego rodoviário? Que dados é que usam para fazê-lo?”; “Não acham que estes números são importantes para hierarquizar as necessidades de intervenção e as soluções a adoptar nas estradas e freguesias mais afectadas?”.

Nesta última tentativa, a DSAT assegurou que “já começou criar uma base de dados para os acidentes rodoviários, que necessita de alguns meses para ser concluída. Quando esta se encontrar concluída, os dados poderão ser registados de forma eficiente e sistemática”.

Deputado faz apelo

O tema da segurança rodoviária tem sido discutido a espaços, e no início deste mês, depois do acidente já mencionado do autocarro com 44 turistas japoneses, levou o tema à sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL) e foram apresentadas algumas soluções concretas: o encerramento da Avenida de Almeida Ribeiro ao trânsito em determinados períodos; a interdição da circulação de autocarros de turismo nas zonas antigas da cidade e a travessia marítima entre Macau e a Taipa.

“Macau é uma cidade turística, portanto é normal que circulem diariamente pelas estradas muitos autocarros de turismo, mas a densidade populacional é elevada, as estradas são estreitas com muitas curvas e rampas, portanto também são bastante frequentes os acidentes de trânsito nos locais onde o tráfego é intenso”, afirmou Ho Ion Sang, dos Kaifong. O deputado, eleito pela via directa, pediu ao Governo que realize um estudo para averiguar quais são os “pontos negros” de trânsito, bem como a possibilidade de proceder ao alargamento das vias.

Quatro mortos em quatro meses

Nos primeiros quatro meses do ano morreram quatro pessoas (três condutores e um peão) nas estradas da RAEM, exactamente o mesmo número do que em igual período do ano passado. No entanto, a quantidade de acidentes registados (4.116), até Abril, caiu quase 9%, correspondendo a menos 399 casos do que em igual período do ano passado. Em sentido contrário, os feridos graves estão a crescer, segundo os dados divulgados pela PSP. São quase mais 20%, num total de 32 vítimas que tiveram de ser hospitalizadas. Nesta base estatística, destaque para a queda de todos os dados referentes às más práticas dos taxistas, que estão a descer em todos os parâmetros: cobrança abusiva, recusa de transporte e outras irregularidades. O uso de telemóveis durante a condução está a merecer a atenção das autoridades e os números de infractores está a crescer. Até Abril, o aumento é de 76%, mais 1400 multas do que no mesmo período do ano passado. J.C.M.