Europeias: Consulado de Portugal em Macau terá três secções de voto

Os emigrantes vão poder votar para as eleições europeias em 156 locais de voto em 70 países, um reforço de 20% face a 2014, que responde ao crescimento exponencial de eleitores emigrados devido ao recenseamento automático, segundo o Governo português. Segundo o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, as comissões de recenseamento com um maior número de cidadãos recenseados “contarão com um número superior de secções de voto”. O Consulado de Portugal em Macau terá três secções de voto, assim como o de Londres, Genebra e São Paulo. O consulado de Paris terá cinco secções de voto, enquanto que os de Estugarda, Rio de Janeiro, Zurique, Luxemburgo e Embaixada de Portugal em Berna terão duas secções de voto. “Nas eleições europeias desde fim-de-semana vão estar abertas no estrangeiro, ao dispor dos cidadãos nacionais com capacidade eleitoral, 156 secções de voto num total de 70 países. Trata-se de um aumento de 20 por cento no número de secções de voto, relativamente às últimas eleições europeias. Será possível votar em mais países e em mais cidades”, anunciou à Lusa José Luís Carneiro, num conjunto de respostas enviadas por correio electrónico, após queixas de emigrantes em relação à falta de mesas de voto na diáspora. Ainda assim, José Luís Carneiro reconhece que a resposta poderá ficar aquém das expectativas. “Compreendemos que muitos cidadãos que desejam votar se sintam insatisfeitos devido à distância elevada a que se encontra a secção de voto mais próxima. Mas infelizmente não conseguimos criar no estrangeiro uma resposta tão próxima e qualificada como a que temos em território nacional”, disse.

