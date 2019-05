Ausência de novos contribuintes “prejudicou gravemente” o Fundo de Pensões, alerta Coutinho

“A ausência de novos contribuintes prejudicou gravemente a sustentabilidade do Fundo de Pensões”, alertou o deputado José Pereira Coutinho. Em interpelação escrita, o também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) considera que esta é a “principal causa da origem deficitária” do Fundo de Pensões e apresenta como soluções a possibilidade de os agentes das forças de segurança poderem voltar a inscrever-se neste fundo. Coutinho questiona ainda as razões do Governo para ter deixado de injectar capital neste organismo.

José Pereira Coutinho começa por recordar que, aquando da tomada de posse, em Março deste ano, a presidente do Fundo de Pensões revelou que este organismo registou um défice de 570 milhões de patacas no ano passado. Para o deputado, o facto de o Governo ter deixado de injectar capital neste fundo, conjugado com a entrada em vigor do regime de previdência para os funcionários públicos, veio agravar a situação financeira do organismo. Por outro lado, a ausência de novos contribuintes “prejudicou gravemente a sustentabilidade do Fundo de Pensões e é considerada a principal causa da [sua] origem deficitária”, considera.

Como solução para “garantir a sustentabilidade” do Fundo de Pensões, José Pereira Coutinho sugere que os agentes das forças de segurança se possam voltar a inscrever neste organismo. O deputado questiona também quais foram as razões do Governo para ter deixado de injectar capital neste fundo, especialmente a partir de 2007, “data a partir da qual se reduziu drasticamente a entrada de novos contribuintes devido à implementação do regime de previdência”. C.V.N.