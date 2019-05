Inter vs. PSG: Organização diz que enviou novo pedido para usar o estádio, ID diz que não

O desentendimento continua: a Kaisa Group indicou ontem, ao PONTO FINAL, que submeteu, no final da semana passada, um segundo pedido para a utilização do Estádio Olímpico na partida entre o Inter de Milão e o Paris Saint-Germain, marcada para o dia 27 de Julho. Por sua vez, o Instituto do Desporto (ID) garante que a única coisa que recebeu foi uma carta com um pedido de desculpas da organização do jogo e não uma requisição formal. Além disso, o ID reafirma que o estádio pode não estar disponível e que o relvado pode não estar em condições.

André Vinagre

O jogo entre o Inter de Milão e o Paris Saint-Germain continua sem estar confirmado. A Kaisa Group, a empresa de Shenzhen responsável pela organização do jogo entre o Inter e o PSG, garantiu ao PONTO FINAL que apresentou ao Instituto do Desporto (ID) um segundo pedido para que a partida seja realizada no Estádio Olímpico a 27 de Julho. Contudo, Pun Weng Kun explicou ontem que apenas recebeu da empresa uma carta com um pedido de desculpas por terem anunciado o jogo para Macau sem que o estádio tivesse sido requisitado e sem que o Governo tivesse sido informado. O presidente do ID continua a não garantir que o estádio esteja disponível e explica que o relvado pode não estar em condições devido ao jogo do Southampton, no dia 23 de Julho.

Yannick Sun, o gestor da Kaisa Group para o jogo entre o Inter e o PSG, adiantou ontem que a empresa enviou um novo pedido para requisitar o estádio no final da semana passada e que está agora à espera de uma resposta do Executivo. Recorde-se que a empresa já tinha dito, há duas semanas, que tinha apresentado um pedido para usar o estádio naquela data. Pedido, esse, que o ID garantiu nunca ter recebido. O gestor informou agora que este novo pedido foi submetido através de uma empresa de relações públicas local, não querendo revelar qual, e que essa empresa informou a Kaisa Group de que o ID iria responder ao pedido até à próxima sexta-feira.

Também ontem, à margem da assinatura do protocolo de cooperação entre o ID e o Centro de Gestão dos Desportos de Inverno da Administração Geral do Desporto da China para os Jogos Olímpicos de Inverno, Pun Weng Kun, presidente do organismo, reafirmou que não foi recebido qualquer pedido de utilização do estádio, mas sim uma carta com um pedido de desculpas por parte da empresa de Shenzhen devido ao facto de o anúncio do jogo para o Estádio Olímpico ter sido feito sem que houvesse a confirmação do Executivo de Macau. Carta, essa, que não serve de pedido para usar o estádio.

“Não recusámos nenhum pedido porque não recebemos nenhum pedido”, afirmou Pun Weng Kun. “Antes tinham dito que iam enviar um pedido de utilização, mas nunca chegou nenhum pedido”, sublinhou. O presidente do ID continuou a não garantir que o jogo se vá realizar em Macau: “Se houver algum pedido de utilização, temos de ver se há condições e temos de ver se nessa data podemos ceder o estádio”. Pun Weng Kun explicou ainda que, depois do jogo organizado pelo ID entre o Southampton e o Guangzhou R&F agendado para o dia 23 de Julho, o relvado pode não estar em condições. “Como o jogo do Southampton também é um jogo altamente competitivo, o relvado pode ser afectado”, justificou o ID.

ID e Pequim garantem cooperação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022

Ontem, Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto (ID), assinou um acordo com o Centro de Gestão dos Desportos de Inverno da Administração Geral do Desporto da China para a cooperação nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, que se vão realizar em Pequim. No discurso, Pun Weng Kun afirmou que este acordo visa a cooperação e o intercâmbio nos desportos de Inverno entre as partes. “Iremos promover o desporto de Inverno aos cidadãos de Macau, intensificando o conhecimento sobre os desportos de Inverno, a fim de criar uma excelente atmosfera para os Jogos Olímpicos de Inverno e Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim no ano 2022”, afirmou o presidente do ID, que aproveitou ainda para agradecer o apoio de Pequim ao desporto de Macau.

