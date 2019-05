Informação sobre eleições europeias é pouca e a que há não chega aos eleitores chineses

Há falta de informação, desconhecimento e desinteresse em relação às eleições para o Parlamento Europeu (PE) que se realizam no território, nos dias 25 e 26 de Maio. A maioria dos chineses que possuem passaporte português, recenseados automaticamente para votar no Consulado Geral de Portugal em Macau, desconhece que há eleições europeias, alertam os eleitores contactados pelo PONTO FINAL.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Os eleitores recenseados automaticamente para votar em Macau podem não saber ainda que a sua inscrição foi transferida para o território ou que passaram a ter esse direito, no caso de nunca se terem recenseado. Além disso, falta informação em quem votar, alertou o activista pró-democracia Scott Chiang, em conversa com o PONTO FINAL. “Se tivermos em conta que a maioria das pessoas em Macau não lê português, pode não ser surpreendente que muitos não tenham conhecimento das eleições”, afirmou o activista, que adiantou não ter recebido nenhuma notificação com a data ou informação sobre os candidatos às eleições. “É muito difícil para mim, alguém que mora em Macau, que não lê português, obter informações sobre como participar na eleição”, acrescentou.

Segundo o deputado José Pereira Coutinho, muitos residentes têm recorrido à Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) a pedir informação ou ajuda na tradução das cartas e ofícios enviados pelo Estado português. “Temos tido aqui na ATFPM uma grande procura de informações sobre o processo eleitoral. Quer nos meios de comunicação social chineses, quer nos portugueses, há pouca informação que possa servir de referência para as pessoas poderem decidir sobre em quem votar no Parlamento Europeu”, afirmou o deputado. O também Conselheiro das Comunidades Portuguesas para a China, Macau e Hong Kong admitiu que “não há uma cultura de participação eleitoral em assuntos que tenham a ver com Portugal”. Para as eleições do Conselho das Comunidades Portuguesas “foi feito um esforço titânico no sentido de divulgar a importância do acto eleitoral”, acrescentou.

Há 71.148 eleitores recenseados em Macau para as eleições ao Parlamento Europeu de 2019, que se realizam a 25 e 26 de Maio, tendo-se verificado um aumento exponencial de 345% no número de inscritos, na sequência da nova lei do recenseamento eleitoral e exercício do direito de voto no estrangeiro, em vigor desde Agosto de 2018. Esta lei determina que cada cidadão passa a estar inscrito automaticamente na comissão recenseadora da área de residência constante no cartão de cidadão, que, em Macau, corresponde ao Consulado-Geral de Portugal.

Português sem leitura para eleitores chineses

O Ministério da Administração Interna de Portugal (MAI) terá enviado cartas para as moradas associadas ao cartão de cidadão a informar das alterações, mas as cartas estão em português, língua inacessível para muitos residentes de Macau e Hong Kong. Segundo os cidadãos chineses contactados pelo PONTO FINAL, há residentes, portadores de passaporte português e de cartão de cidadão, que passaram a ser eleitores e ainda não sabem. Algumas dessas cartas terão sofrido desvios ou foram enviadas para endereços entretanto desactualizados, pelo que não chegaram aos destinatários. Nas redes sociais há comentários de eleitores que receberam as cartas e que tentaram fazer a tradução, surpreendidos com a ideia de poderem votar.

Scott Chiang afirmou ainda que, de alguma forma, tomou conhecimento de que os eleitores em Macau poderiam votar, através de uma publicação nas redes sociais feita pelo deputado José Pereira Coutinho, que divulgava excertos na imprensa local com o conteúdo de um comunicado em chinês e português do Conselho das Comunidades Portuguesas a informar sobre as eleições. Detentor de passaporte português e de cartão de cidadão, Scott Chiang apercebeu-se de que estava de facto recenseado em Macau após uma troca de mensagens com este jornal, em que soube que podia consultar o local da sua assembleia de voto na página electrónica do MAI.

O activista nunca tomou a iniciativa de se recensear no Consulado porque considera “injusto” usar um privilégio que, talvez, tenha mais impacto na vida de quem vive em Portugal do que na sua. “Prefiro deixar esse procedimento para aqueles que realmente podem beneficiar do seu voto”, acrescentou. O activista, no entanto, não coloca de parte a possibilidade de votar nas Europeias, que considera mais interessantes do que as eleições domésticas, mas alega que vai ter que procurar mais informação. “Ninguém me manda um e-mail e eu não vejo nenhuma campanha eleitoral por aqui, então eu preciso de tentar obter informações”.

Por agora, “é normal que a maioria não saiba que há um recenseamento automático mas, pouco a pouco, esse assunto passará a ser do domínio da maioria da comunidade portuguesa”, acrescentou Pereira Coutinho. Os Conselheiros das Comunidades Portuguesas em Macau enviaram recentemente uma nota de imprensa para divulgação das eleições ao Parlamento Europeu. Segundo Pereira Coutinho, o recenseamento eleitoral automático resulta de um trabalho de anos do Conselho das Comunidades Portuguesas para “revitalizar o processo eleitoral”. “Isto é extremamente importante porque dinamiza o acto eleitoral e faz com que as pessoas sejam mais participativas” afirmou.

A excepção à regra

Mas também há excepções à regra da indiferença. João Pedro Lau, filho e neto de chineses detentores de passaporte português, votou pela primeira vez nas eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas em 2015, seguindo-se as presidenciais de 2016. Admite que ser jornalista lhe permite estar mais informado do que o comum dos cidadãos e considera normal ter que procurar informação sobre os candidatos. Mas há quem tenha recebido a carta do MAI e não tenha conseguido perceber o que lá estava escrito, porque estava em português, afirma. “Vi a carta no Facebook e as pessoas a fazerem perguntas”, disse. João Pedro Lau diz que vota como forma de compensar a comunidade pelas vantagens que o passaporte lhe confere, como viajar para diversos destinos sem necessitar de visto.

Também o activista e antigo presidente da associação Novo Macau, Jason Chao, portador de passaporte e de cartão de cidadão português, recenseado para votar no Reino Unido, afirma “presumir com segurança que a maioria dos chineses que possuem passaportes portugueses desconhecem as próximas eleições para o Parlamento Europeu. Mesmo que estejam cientes das eleições Europeias, eu pergunto-me ‘quão bem’ eles podem votar. A esmagadora maioria, se não todos, de etnia chinesa em Macau, não segue a política da União Europeia”, referiu ao PONTO FINAL.

O politólogo Larry So não vê qual o “valor democrático” desta medida. “As eleições terão um número muito elevado de abstenção, porque muitas pessoas não conhecem, e um bom número de pessoas, especialmente as que vivem em Macau, não estão interessadas na política europeia e não vão votar. Nesse caso vai haver um grande número de abstenções, que de alguma forma afectará o resultado total da eleição. Então não percebo a racionalidade por trás desta decisão de incluir toda a gente”, afirmou. Já para o investigador António Costa Pinto, do Instituto de Ciências Sociais, em Lisboa, esta lei “é boa, porque, quanto mais inclusivo for o direito de participação, melhor”, afirmou, adiantando que, se houver impacto em termos de abstenção, “será mínimo”.