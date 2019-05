Discussão sobre investigação e responsabilização de massacre proposta por democratas

No ano em que se assinalam 30 anos desde a repressão do movimento estudantil que culminou com o massacre na Praça de Tiananmen, a 4 de Junho de 1989, os deputados Au Kam San, Ng Kuok Cheong e Sulu Sou apresentaram uma proposta de discussão no sentido de “encorajar Pequim” a proceder à investigação e responsabilização sobre o que aconteceu. A carta, dirigida a Ho Iat Seng, foi enviada ontem ao presidente da Assembleia Legislativa (AL).

Ao PONTO FINAL Sulu Sou salientou que “o Governo de Pequim deve encarar os factos, é a nossa história e não podemos escapar dela. Espero que os outros deputados possam partilhar a sua opinião sobre este assunto”, acrescentou.

Os deputados invocam o artigo 52º do Regimento da Assembleia Legislativa, que prevê que a AL “pode aprovar votos de congratulação, pesar, protesto, saudação, louvor ou censura”. “Vamos usar este artigo novamente para a questão de Tiananmen”, explicou. “Queremos usar este artigo para sugerir que a Assembleia Legislativa encoraje o Governo de Pequim a encarar esta questão, e que crie uma comissão independente de investigação para este assunto, que apresente explicações às famílias da vítimas e investigue as responsabilidades dos oficiais em serviço naquela altura”, afirmou Sulu Sou.

Em declarações à TDM – Rádio Macau, Ng Kuok Cheong referiu que há vários anos que insiste em pedir clarificações e responsabilização sobre o que aconteceu “Este ano também queremos expressar estas ideias na Assembleia Legislativa”, disse.

Os deputados insistem na resolução desta questão. Este ano, “vamos tentar expressar as nossas ideias na Assembleia Legislativa e deixar que todos os deputados mostrem que posição têm sobre o que há muitos anos as ‘Mães de Tiananmen’ pedem, uma avaliação do que aconteceu naquele dia e também um mecanismo que permita às pessoas participarem na solução deste problema”, indicou o deputado.

As “Mães de Tiananmen” já identificaram mais de 200 vítimas mortais da repressão, resultado dos confrontos nas ruas da capital chinesa entre o Exército de Libertação Popular e aqueles que as autoridades apelidaram de “amotinados”. Fora da China, os acontecimentos ocorridos na madrugada de 4 de Junho de 1989, no centro de Pequim, ficaram conhecidos como “Massacre de Tiananmen”, onde algumas estimativas apontam para mais de 10 mil mortos e desaparecidos. C.A.