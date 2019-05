Campanha para o colégio eleitoral decorre na primeira quinzena de Junho

Está marcado para as duas primeiras semanas de Junho o período de campanha dos candidatos ao colégio eleitoral. De fora ficaram duas pessoas, por não terem cumprido os requisitos exigidos, uma vez que representavam mais do que uma associação.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O período de campanha eleitoral dos candidatos à Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo foi definido para os dias 1 a 14 de Junho. A informação foi ontem divulgada à comunicação social após mais uma reunião da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE). Song Man Lei, presidente da CAECE, indicou que, durante estes 14 dias, serão disponibilizados locais para os candidatos desenvolverem acções de campanha. Por definir continua o orçamento das eleições para o colégio eleitoral, uma vez que, como explicou a juíza do Tribunal de Última Instância (TUI), até à data nunca foi definida nenhuma verba máxima para este acto eleitoral.

“As actividades de campanha eleitoral devem ser realizadas [desde] o dia 1 de Junho, às 0 horas, até às 24 horas de 14 de Junho”, anunciou ontem Song Man Lei, em declarações aos jornalistas, após mais uma reunião da CAECE. “Todos os candidatos dos sectores e dos subsectores devem, dentro deste período, realizar actividades de campanha eleitoral. Durante esse período, a nossa comissão vai disponibilizar espaços e também temos um calendário para os sectores e subsectores organizarem as suas actividades de campanha”, indicou a juíza do TUI.

Outro assunto que está a ser acompanhado pela CAECE é a definição, ou não, de um orçamento para as eleições da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo. De acordo com Song Man Lei, até hoje, nunca foi definida nenhuma verba máxima para este acto eleitoral, uma vez que, ao contrário das eleições para o líder do Governo, tal não está previsto na Lei Eleitoral do Chefe do Executivo. “Nunca foi definido um orçamento para o colégio eleitoral, por isso nós achamos que agora é muito difícil encontrarmos uma verba que seja justa e também aceitável para a sociedade porque não temos informações para isso, mas vamos discutir se é obrigatório definir um orçamento máximo para a eleição do colégio eleitoral”, afirmou a magistrada. O orçamento das eleições de 2019 do Chefe do Executivo é de 32 milhões de patacas.

Em relação aos candidatos ao colégio eleitoral, Song Man Lei mencionou que dois não foram aceites por não cumprirem os requisitos. “No dia 10 já foi publicada a lista dos candidatos admitidos e houve 350 candidatos que foram admitidos definitivamente. Cada eleitor pode apenas representar uma associação. Depois da verificação das declarações, nós verificamos que há dois eleitores que representavam mais do que uma associação, o que não reúne as condições previstas na legislação, por isso as declarações são nulas”, explicou a magistrada.

As eleições para o colégio eleitoral estão marcadas para 16 de Junho e estão inscritas para votar mais de 5.700 pessoas, adiantou Song Man Lei. Continua sem haver data para as eleições do sucessor de Chui Sai On, mas tal só deverá acontecer na segunda quinzena de Agosto.