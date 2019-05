Ao terceiro livro, “ficou praticamente tudo dito sobre Silva Mendes”

O lançamento do terceiro volume da colectânea dedicada a Manuel da Silva Mendes acontece amanhã, na Fundação Rui Cunha, pelas 18h30, com apresentação de Carlos Botão Alves, professor e investigador do Instituto Politécnico de Macau. Encerra-se assim uma “difícil e muito mal compreendida missão” que levou três anos a ficar concluída.

A Fundação Rui Cunha acolhe amanhã, pelas 18h30, o lançamento do terceiro e último volume da colectânea “Manuel da Silva Mendes: Memória e pensamento”. Nesta obra encontram-se reunidos os textos que o sinólogo publicou na imprensa em Portugal antes de vir para Macau, mas também as crónicas que assinou no então enclave português sobre o seu país natal e o mundo, explicou ao PONTO FINAL Rogério Beltrão Coelho, coordenador da trilogia. Para o editor da Livros do Oriente, agora “ficou praticamente tudo dito sobre Silva Mendes”, e encerra-se assim uma “difícil e muito mal compreendida missão”, afirmam os organizadores da obra, Beltrão Coelho e António Aresta, na nota prévia.

Escrevem os coordenadores da última obra dedicada a Silva Mendes, na nota prévia, que “conclui-se, com a publicação deste terceiro volume, um ambicioso projecto de contribuir para dar a conhecer um dos maiores vultos portugueses da cultura em Macau – senão o maior – desde o início do século XX”. Três livros depois, ficou tudo dito sobre o jurista que marcou as três primeiras décadas do século XX em Macau? “Ficou praticamente tudo dito sobre Silva Mendes. Só ficou de fora qualquer colaboração que ele tenha feito na imprensa de Macau sob anonimato e o espólio de natureza jurídica. Tudo o resto que foi publicado, quer em Macau, quer em Portugal, conseguimos reunir”, afirma Beltrão Coelho, em declarações ao PONTO FINAL.

É também na nota prévia que Beltrão Coelho e António Aresta afirmam que se “cumpre, assim, uma difícil e muito mal compreendida missão”. Porquê “difícil e muito mal compreendida”? “Porque ele é contemporâneo do Camilo Pessanha, toda a gente fala do Camilo Pessanha e ninguém fala do Silva Mendes que era jurista como o Camilo Pessanha, é um homem que, literariamente, tem muita qualidade, terá sido, à época, o maior divulgador da cultura e da filosofia chinesa, tem uma obra vastíssima e é praticamente desconhecido de muita gente”, justifica Beltrão Coelho.

Nesta terceira obra encontram-se, à semelhança dos dois primeiros volumes, textos de Silva Mendes, mas escritos ainda antes de este vir para Macau e no antigo enclave português, sobre Portugal e o mundo. Está também incluído um testemunho de uma bisneta, a introdução do livro que Silva Mendes escreveu, intitulado “Socialismo Libertário ou Anarchismo”, cartas trocadas com o então Presidente português Bernardino Machado, comunicações sobre o sinólogo, fotografias e documentos inéditos.

