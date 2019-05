AIPIM pede alteração à lei de bases da protecção civil

A Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) pediu ontem uma alteração à proposta de lei de bases da protecção civil, que prevê a criminalização da difusão de “notícias falsas, infundadas e tendenciosas”. Em comunicado, a associação pediu ao Governo e aos deputados da Assembleia Legislativa “uma clarificação dos conceitos em causa” e que “procedam a alterações ao artigo com vista a uma delimitação mais estrita e clara do escopo da aplicação da lei”.

A AIPIM manifestou “perplexidade e grande preocupação” face ao artigo 25 da proposta de lei, relativo ao crime contra a segurança, ordem e paz públicas em incidentes súbitos de natureza pública, referente a situações após declaração do estado de prevenção imediata. “A grande preocupação advém da natureza vaga e subjectiva de expressões e conceitos utilizados”, como “notícias falsas, infundadas e tendenciosas”, indicou.

A AIPIM apontou “grandes reservas” relativamente àquela expressão e considerou que a adjectivação “infundadas e tendenciosas” é “desadequada e altamente subjectiva”, alertando tratar-se de “um risco ao nível da liberdade de imprensa, independência editorial dos órgãos de comunicação social e jornalistas e do direito dos cidadãos à informação, podendo criar um clima de inibição do papel dos jornalistas após declaração do estado de prevenção imediata”.

A associação lembrou que “a formulação relativa a “notícias falsas, infundadas e tendenciosas” nunca foi referida durante a consulta pública, que decorreu entre Junho e Agosto passados. Por outro lado, ao nível da intencionalidade, a expressão ‘ou por quaisquer outros motivos que possam perturbar a cessação ou o alívio do estado declarado ou a tranquilidade pública’, usada na proposta, “suscita apreensão uma vez que poderá abrir caminho à arbitrariedade da interpretação e aplicação da lei”.