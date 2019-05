Wong Sio Chak quer que os media promovam a Grande Baía

O secretário para a Segurança disse ontem que os media da região devem promover o projecto da Grande Baía, para se fazer ouvir “a voz da China no mundo”. Wong Sio Chak afirmou que os meios de comunicação social devem participar e “promover a vitalizada e maravilha que é a história da [Grande] Baía, permitindo ao mundo inteiro testemunhar o seu desenvolvimento, ouvir a voz da China e sentir a vitalidade chinesa”, pode ler-se num comunicado do Governo.

As declarações do secretário foram feitas na cidade de Cantão durante “a inauguração da primeira conferência dos meios de comunicação social da Grande Baía”, um território com cerca de 70 milhões de habitantes que Pequim quer tornar numa metrópole mundial e que junta Macau, Hong Kong e nove cidades da província chinesa de Guangdong.

“Perante este grande projecto que é a Grande Baía, os media, nomeadamente os principais, devem aproveitar esta oportunidade histórica, marcando o processo histórico do desenvolvimento da mesma, sendo emissores, participantes e promotores desta iniciativa”, disse o governante, em representação do Chefe do Executivo.

“Na promoção da construção da Grande Baía existem vários materiais noticiosos para a comunicação social, nomeadamente os modelos de desenvolvimento inovador do país, as ideias de modernização da governação, as políticas e medidas da Grande Baía, os projectos importantes e os seus resultados”, sugeriu Wong Sio Chak.

O mesmo responsável “fez votos de que os principais meios de comunicação social dos três territórios tenham como objectivo impulsionar e promover a construção da Grande Baía, consolidar as ideias de intercâmbio e integração, tendo consciência de que ‘a união faz a força’”.