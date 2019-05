Morreu aos 102 anos I.M. Pei, o arquitecto que era “a última figura do modernismo”

Considerado um dos grandes mestres da arquitectura do século XX, I.M. Pei morreu na passada quinta-feira, menos de um mês depois de ter celebrado o seu 102º aniversário. Deixa um legado significativo marcado por obras como a Pirâmide do Louvre e o edifício do Banco da China, em Hong Kong.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

I.M. Pei, o arquitecto que ergueu a Pirâmide do Louvre, morreu na passada quinta-feira com 102 anos. De Pei fica um vasto e diverso legado arquitectónico, espalhado por vários continentes, que se traduz em museus, arranha-céus, bibliotecas e galerias de arte, e que lhe mereceu um Prémio Pritzker, em 1983. Nascido em Cantão, em 1917, cresceu entre Hong Kong e Xangai, à boleia da profissão do pai, mas foi nos Estados Unidos que se radicou e naturalizou e foi naquele país que ficou grande parte da sua obra. Em Harvard, foi aluno de Walter Gropius, um dos fundadores da Escola Bauhaus e mestre do modernismo, corrente na qual também se insere I.M. Pei, mas que seguiu desenvolvendo uma linguagem própria e característica. A sua obra mais emblemática será, provavelmente, a Pirâmide do Louvre, em Paris, mas em Hong Kong ficou também o edifício do Banco da China, silhueta icónica do ‘skyline’ daquela cidade.

Para o arquitecto Bruno Soares, a morte de Ieoh Ming Pei (conhecido apenas por I.M. Pei), representa o desaparecimento da “última figura do modernismo da geração pós-guerra”. É no Massachusetts Institute of Technology (MIT) que se licencia em Arquitectura, corria o ano de 1939 e a Segunda Guerra Mundial que o impediu de regressar à China. Ingressa na Universidade de Harvard onde concluiu o mestrado, em 1946, e foi aluno de Walter Gropius, um dos fundadores da Escola Bauhaus e mestre modernista. É nesta corrente que se encaixa Pei, mas de uma forma “muito singular”, observa o arquitecto Nuno Soares. “Ele é efectivamente um arquitecto modernista, mas que tem uma arquitectura muito singular neste contexto. Tem uma arquitectura que é muito própria e muito original. É autoral e tem um traço de mestre que é reconhecido por todos”, descreve.

“Do ponto de vista disciplinar”, continua Nuno Soares, “ele foi um ‘star architect’ que sempre teve uma atitude muito contra o ‘international style’”. “Ele sempre advogou que é muito importante na arquitectura a atenção ao contexto, seja a época, o local, a função, e sempre tentou ter uma linguagem que integrasse de uma forma harmoniosa estes aspectos. Não podemos muito falar do estilo de I.M. Pei porque a sua arquitectura não era uma questão de estilo, é bem mais complexo do que isso”, considera. É também o estilo, ou melhor, a falta de um “estilo identificável”, que, na perspectiva de Bruno Soares, distingue o legado de Pei. “O interesse que, para mim, tem a obra de I.M. Pei, é que não tem estilo. São obras de alta qualidade e muito sensíveis ao lugar onde são construídas e à cultura local. Não tem um estilo identificável, não é rígido nos preconceitos e não é rígido na abordagem”.

A OBRA CONTROVERSA QUE SE TRANSFORMOU NUM ICONE PARISIENSE

É em Paris que se encontra aquela que será, porventura, a mais emblemática obra de I.M. Pei. Defronte do Museu do Louvre ergue-se numa estrutura de vidro, a pirâmide encomendada pelo então Presidente francês, François Mitterrand, pela qual enfrentou a quase fúria dos franceses face a um projecto conceptualizado por um americano e que se bateu pelo trabalho de I.M. Pei. O esforço compensou e a pirâmide é, hoje em dia, um dos símbolos da capital francesa e, por si só, um motivo para visitar o museu que encerra algumas das mais importantes obras de arte a nível mundial. É exactamente a “coragem” de Pei nesta empreitada que reconhece o arquitecto Carlos Marreiros. “Todo aquele tratamento tendo em vista a coragem na intervenção tão próxima, a intervenção directa na substância histórica sem recorrer a pastiches e a rendilhados neo-barroquizantes merece uma nota muitíssimo positiva”, considera.

É na Pirâmide do Louvre que Nuno Soares identifica a mais emblemática obra de I.M. Pei. “É brilhante do ponto de vista disciplinar e do ponto de vista funcional. Aquela pirâmide é a entrada que articula um complexo museológico muito vasto que antes demorava muitas horas a ser percorrido, mas está colocada exactamente no centro e resolve funcionalmente toda a distribuição do museu. Tem aquele brilhantismo arquitectónico funcional que poucas obras conseguem atingir”, descreve o professor da Universidade de São José. O arquitecto deixa também uma nota para o “edifício notável” que é o Banco da China, plantado em Hong Kong. “É uma torre que ainda hoje conseguimos ver naquela paisagem urbana cheia de torres em Hong Kong, porque é uma das mais distintas e elegantes”.

Se em Hong Kong ficou o edifício do Banco da China, em Macau I.M. Pei idealizou o conceito inicial do Centro de Ciência, projecto que foi depois desenvolvido pela Pei Partnership Architect com a Palmer and Turner. Carlos Marreiros reconhece que esta obra se insere numa “fase menos empolgante dele, com uma arquitectura menos pioneira do que nos acostumou”. Ainda assim, sublinha, “é um orgulho para Macau poder ter uma obra dele”. Para Nuno Soares, este edifício é “efectivamente icónico”. “Marca a silhueta da cidade de uma forma que é muito simples e muito elegante. É um contributo muito válido para a cultura arquitectónica de Macau, e estamos agradecidos em Macau pelo contributo e brilhantismo arquitectónico de I.M. Pei”, afirma.

I.M. Pei morreu aos 102 anos, na sua casa em Manhattan, nos Estados Unidos. Foi casado durante 72 anos com Eileen Pei, falecida em 2014, e com quem teve quatro filhos: três rapazes e uma rapariga. Recebeu em 1983 o Prémio Pritzker, conhecido como o Nobel da Arquitectura, tendo sido o quinto arquitecto a ser condecorado com este galardão. Ao Pritzker somaram-se honras como a Medalha de Ouro do Instituto Americano dos Arquitectos e o Prémio Imperial do Japão.

___________________

O legado de I.M. Pei, difundido por três continentes

– Centro Nacional de Investigação Atmosférica, Colorado, EUA. Concluído em 1966

– Museu de Arte de Everson, Nova Iorque, EUA. Concluído em 1968

– Edifício Este da Galeria Nacional de Arte, Washington, EUA. Concluído em 1978

– Biblioteca Presidencial John F. Kennedy, Boston, EUA. Concluído em 1979

– Pirâmide do Museu do Louvre, Paris, França. Inaugurado em 1989

– Edifício do Banco da China, Hong Kong. Inaugurado em 1990

– Rock and Roll Hall of Fame, Ohio, EUA. Concluído em 1995

– Museu Miho, Koka, Japão. Concluído em 1997

– Museu de Arte Islâmica, Doha, Qatar. Concluído em 2008