Medo? “Não tenho escolha, há mentiras a serem contadas e temos de combatê-las”

Apesar das ameaças, dos processos, do condicionamento, Maria Ressa diz, em entrevista ao PONTO FINAL, que não vai desistir. O combustível da luta pela verdade vem da adrenalina de “estar a viver um momento histórico e de o estar a escrever”.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

Da informação que tem, qual é que acha que é o actual estado da liberdade de imprensa em Hong Kong e Macau?

Infelizmente, não tenho muita informação sobre o que se passa aqui no dia-a-dia. Mas vejo algumas similaridades, como ter que estar atento em relação às fronteiras que são criadas sobre o que se escreve e o que se diz. Creio que Hong Kong tem uma imprensa livre, já em relação a Macau não tenho informação suficiente. Considero que estamos todos na mesma batalha a nível global, porque as mesmas plataformas de redes sociais estão em todos países.

E pensa que a tecnologia será a arma para essa batalha?

Penso que está, de alguma forma, a destruir a democracia, mas pode ser uma força para o bem.

A Maria Ressa parece uma mulher sempre muito corajosa e muito audaz, mas, com todas as ameaças que enfrenta, nunca sente medo?

Todos temos momentos, mas sou pragmática. Não sou ingénua, até porque já estive em várias frentes de guerra. Isto também é bom, porque percebemos para onde queremos ir, planeamos a forma de lá chegar e a maneira de lá sair. Neste momento, não tenho muita escolha, porque há mentiras a serem ditas e nós combatemos essas mentiras. E eu vou combatê-las. E nós temos de mostrar às pessoas onde estão a ser manipuladas.

E a sua redacção tem a mesma atitude.

Eles são incríveis, são muito mais novos do que eu, e muito mais idealistas. Para nós, como jornalistas, é muito excitante estar a trabalhar num tempo que é histórico, e estarmos a escrever essa história.

Na palestra, a propósito das razões pelas quais elegemos líderes como Trump ou Duterte, quando até nos achamos progressistas, disse que muitas vezes ao olhar para os líderes não ligamos ou minoramos as partes que não nos interessem, mesmo que sejam muito graves. Porque é que o fazemos?

Faz parte da natureza humana. É a chamada ignorância consciente. Vivemos uma altura muito estranha, porque a tecnologia, que é a peça fundamental da mudança, até aprendermos a lidar com ela, é como se fosse um monstro Frankenstein. Vamos ter que humanizá-la para que a democracia possa florescer.

O seu maior objectivo é criar comunidades para a acção, o que é que isso significa?

Isso significa que perdi a fé numa lógica de funcionamento das instituições de cima para baixo, o que sempre quis é que nas Filipinas as nossas estruturas fossem fortes e conseguissem ir além das pessoas que as lideram. Foi o que fizemos depois da 2ª Guerra Mundial, em que tivemos a vontade de construir instituições que nos permitem evitar o lado mais negro do Homem, e impedir que possa matar. Aprendemos isso com o nazismo e com o estalinismo. Não queremos voltar a esse ponto, mas é o que vai acontecer se não aprendermos as lições do passado. O que temos de fazer é ter o maior número de informação possível, e acabar com a impunidade em relação às acções de desinformação.