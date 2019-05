Maria Ressa: “A única razão para não estar presa é as notícias continuarem a sair”

Numa sessão no Clube de Correspondentes Estrangeiros, em Hong Kong, a personalidade do ano da revista TIME, em 2018, diz que a equipa que lidera se tornou mais forte com a pressão e intimidação do presidente Duterte. Para Maria Ressa se manter livre, o Rappler, site noticioso que lidera, já teve de pagar 460 mil patacas em fianças. A jornalista diz que a grande batalha desta geração se chama “verdade”.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

Os números ajudam a explicar o significado real de condicionar e pressionar um jornalista e um meio de comunicação social: em menos de ano e meio, Maria Ressa e o seu Rappler enfrentaram 11 casos judiciais, depois de terem sido declarados inimigos públicos pelo Presidente filipino, Rodrigo Duterte. Entretanto, Ressa já foi presa duas vezes, e teve de pagar oito fianças no valor de três milhões de pesos (460 mil patacas). Tudo junto, enfrenta acusações que a podem levar à prisão durante “um século”.

Depois de um ciclo de duas conferências que deu na semana passada no Clube de Correspondentes Estrangeiros, em Hong Kong, Maria Ressa prometeu, ainda assim continuar e não desistir. Em entrevista ao PONTO FINAL explicou que, na realidade, as opções são reduzidas. “Não tenho muita escolha porque há falsidades a serem ditas, e nós combatemos essas mentiras. E eu vou combatê-las. Temos de mostrar às pessoas onde e como estão a ser manipuladas”, explica a jornalista, que actualmente enfrenta acusações de evasão fiscal, difamação através da internet, e detenção ilegal da propriedade de órgão de comunicação social por estrangeiros.

Antes, durante a palestra, Maria explicou que acredita piamente que o motivo pelo qual mantém a sua liberdade intacta se deve ao apoio internacional que tem recebido de vários activistas, meios de comunicação social e federações internacionais de jornalistas. “A única razão para não estar presa é as notícias continuarem a sair”, defendeu.

Apesar disso, o cerco da justiça filipina não deixa de fazer mossa no dia-a-dia da mulher que foi eleita personalidade do ano pela revista norte-americana TIME em 2018. “Tenho de pedir aos tribunais permissão para viajar. Há alturas em que passo quatro dias por semana em sessões judiciais. Esses são dias em que não estou a fazer jornalismo, não estou com a minha equipa, que é uma redacção muito trabalhadora e muito combativa”, explicou a jornalista, que depois de uma carreira internacional sólida como repórter da CNN e de uma experiência de sete anos na estação televisiva filipina ABS-CBN, decidiu avançar com um projecto pessoal, o Rappler.

As técnicas de condicionamento

Desde a eleição de Duterte, em 2016, que o clima de intimidação não tem parado de crescer. Maria e o Rappler fazem da denúncia aos atropelos à legalidade, praticados pelo Presidente filipino, uma forma de estar. Têm sido particularmente incisivos na questão dos esquadrões da morte para assassinar traficantes de droga, que segundo as Nações Unidas já mataram mais de 27 mil pessoas.

Duterte tem feito ameaças de morte veladas aos jornalistas, afirmando publicamente que os repórteres são “espiões” e “filhos da mãe”, que não podem pensar que estão “impossibilitados de ser assinados”. Não se coíbe também de dizer, sistematicamente, que o Rappler “atira lixo e porcaria para cima de tudo”. “Tecnicamente, posso ir para a cadeia quase um século. Mas isso, é no pior caso. Eles obviamente querem intimidar-me, coagir-me, e retirar-nos meios”, defendeu a CEO e editora-executiva do Rappler, perante uma plateia de jornalistas.

Maria sabe que está na mira do Governo, e apesar de todos os constrangimentos, há consequências positivas de toda a exposição internacional que as detenções de que foi alvo está a receber: lançaram uma campanha de ‘crowdfunding’ nas Filipinas, muito bem-sucedida, e receberam apoio do estrangeiro, que considera fundamental para se manter em liberdade. “Obrigada por continuarem a contar as histórias e a darem palco ao que se passa nas Filipinas. Este tipo de atitude é a nossa única defesa”, argumentou.

Perguntar sempre, mas com um sorriso nos lábios

Percebe-se que Maria é uma pessoa corajosa, destemida, mas essas são qualidade pessoais. Como é que isso se torna um modo de actuar para uma equipa de jovens repórteres? Ressa desvenda o segredo: “A pressão tornou-nos ainda mais fortes. A ideia sempre foi que os editores dessem as coordenadas estratégicas, mas que todas as decisões fossem tomadas ao nível mais da base possível. Elas devem vir de baixo para cima”, explica Maria.

Todos na redacção sabem o que foi feito para que o Rappler atingisse a notoriedade que alcançou [é o segundo site de notícias mais visto nas Filipinas], e conhecem como são feitos os investimentos. A CEO diz que é tudo “muito transparente”, e isso tem um resultado: quando o Governo ataca, “são os nossos repórteres que tomam a liderança e mostram uma impressionante coragem”.

“Os mais velhos reagem, dão-lhes a direcção, mas são os mais novos que dão corpo a essa forma de estar, todos os dias”, explica Ressa, que lidera uma equipa em que a maior parte dos jornalistas são “talentos muito jovens”. Duterte já proibiu os jornalistas do Rappler de entrar no palácio presidencial, depois de uma pergunta de que não gostou, de uma repórter, que até tinha ajudado durante a campanha eleitoral. A jovem tinha caído numa valeta, numa acção de campanha, e Duterte parou o carro para a ajudar a sair do local. Mais tarde, a mesma repórter fez-lhe perguntas de que ele não gostou, e Maria Ressa conta que o Presidente reagiu de forma paternalista como “um avô que se sente traído pela neta”. “Nós fazemos perguntas com um sorriso, mas não deixamos de fazer as perguntas. É isso que é suposto fazermos”, sentencia a jornalista durante a conferência.

Redes sociais: os amigos próximos e os inimigos ainda mais próximos

A política coloca desafios aos jornalistas, mas há uma dimensão técnica que desempenha um papel fundamental actualmente: a tecnologia. A jornalista filipina não mede as palavras para afirmar que um repórter deve ser tão fluente na linguagem informática, como o é no jornalismo. Essa, defende, é a única forma de não deixar que sejam os programadores e as redes sociais a controlar toda esta ferramenta que é cada vez mais importante para chegar às pessoas.

Apesar de argumentar que o Facebook, por exemplo, nas campanhas que faz, sejam elas verdadeiras ou falsas, a maior parte das vezes é “pró-presidente”, não a faz ser contra a empresa liderada por Mark Zuckerberg. Defende que aquela plataforma é inevitável, porque é aí que estão os leitores a que quer chegar. “Vivemos num país em que a corrupção é endémica, e a lei é fraca, as instituições não têm poder, e por isso quem gere a informação tem de ser melhor. O que nós fazemos é usar esses métodos, criar bases de dados e estarmos em condições de mapear as nossas operações”, argumenta.

No entanto, Ressa ressalva que nunca como hoje o poder de espalhar uma mentira foi tão poderoso. “A tecnologia e o jornalismo dão origem a comunidades, e nós queremos abraçar a nossa comunidade, mas isso faz com que nós estejamos vulneráveis quando as redes sociais são instrumentalizadas como sucedeu em 2016”, explica a CEO do Rappler.

Apesar de todos os perigos, que reconhece existirem, a oradora diz que está fascinada com o desafio de usar a tecnologia para o bem. “Andei pelo mundo inteiro a procurar essas respostas”, revela. “No curto prazo, a solução é usar as plataformas das redes sociais”, acrescenta.

O que é que Duterte tem?

Mas então, como é que um líder que a imprensa internacional descreve reiteradamente como tirano, misógino, sexista, pode ter tanto apoio popular? Maria Ressa conta que ela mesmo também participou no “processo de humanização” deste homem, quando o entrevistou em 2015 antes das eleições. “Ele era encantador”, afirmou sobre o Presidente que fez aumentar a participação eleitoral no país. “Ele é como Trump, a maior parte diz que sente que ‘é um dos nossos’. E os mais jovens, quando lhes perguntam porque são apoiantes de Duterte, sendo aparentemente progressistas, respondem que as velhas gerações têm valores diferentes, e comparam com falar com o avô”, explica. “Somos selectivos com o que queremos ouvir”, acrescenta.

Duterte, tal como o Presidente norte-americano — que durante a campanha disse que podia ir para a 5ª avenida de Nova Iorque e seria eleito na mesma — já chegou a afirmar que matou três pessoas quando era presidente da Câmara, que traiu a mulher, e que é possível pagar por votos enquanto houver pobres nas Filipinas. “Criou um novo normal”, identifica Ressa.

Perante o argumento de que Rodrigo Duterte foi eleito, utilizado numa das perguntas da plateia durante a conferência no Clube de Correspondentes Estrangeiros, Ressa foi peremptória: “Os ditadores na maior parte do mundo são eleitos, a história mostra-nos isso”.

A maior batalha desta geração? A verdade

Saindo das Filipinas para o mundo, Maria Ressa diz que, “a maior batalha da nossa geração é a batalha pela verdade. E os jornalistas estão na linha da frente. Estamos sobre ataque”. Ressa deixou de ser apenas mais uma jornalista, de ser mais uma proprietária de um meio de comunicação social, para se tornar num símbolo da luta pela liberdade de imprensa. Para ela não foi uma opção, mas uma condição necessária. Nasceu num mundo em que os jornalistas dão notícias e não devem ser a notícia. “Não foi uma escolha minha, quando os meus direitos estão a ser violados, e isso me dá uma voz…”, argumenta. “A razão pela qual falo, é que é a única defesa que tenho, o único pára-quedas. A única arma de um jornalista é dar luz ao que está obscurecido”, sublinha.

A mulher que também foi considerada, pela mesma revista TIME, uma das 100 pessoas mais influentes do globo, revela que sempre que se sente cansada, socorre-se do propósito que a norteia: evitar a existência de uma sociedade autocrática, discriminatória, e sem liberdade. “Sei que estamos a construir o futuro e isso dá-me coragem e mais energia. Não podemos desistir, neste momento, porque senão serão os nossos filhos a pagar”, rematou.

Clooney serviu-lhe um café

Maria Ressa tornou-se um ícone de uma região e de uma causa: a da liberdade, o que lhe tem valido apoio por parte de figuras mediáticas. E isso é de vital importância, não só para a sua segurança como na projecção internacional que consegue alcançar. Há duas semanas esteve num evento na universidade norte-americana de Columbia, onde conheceu o casal Clooney, George e Amal. Foi meia hora com o duo numa sala daquela instituição de ensino de Nova Iorque.

Maria não se contém com a excitação de relembrar aquele encontro com o actor que só tinha visto nos ecrãs de cinema. Mas entre a realidade e a ficção não encontrou diferenças. “Ele é tão inteligente, bonito e charmoso como vocês pensam”, começou por afirmar, entre risos. Amal Clooney, advogada especialista em Direito Internacional e activista, também lhe despertou a atenção pelo brilhantismo com que discursou e pela forma como descreveu a situação no Myanmar.

No entanto, há uma história que não esquecerá por certo, enquanto a esposa falava, George tornou o momento inesquecível. Maria conta-o com o sorriso de uma menina que acaba de entrar numa loja de doces. “Havia uma máquina de café no escritório e ele fez-nos café, literalmente. Um café feito pelo George Clooney, acreditam? Quis sacar do meu telefone e tirar fotos”, relembra, ao mesmo tempo que as gargalhadas ecoam na sala. Depois do momento de descontração, Maria afirmou que o pai de George Clooney foi jornalista, e que ele sabe os detalhes do que os repórteres fazem. “Conhece o stress, os perigos e os problemas com a nossa segurança”, lembra. Desde aí, Clooney “tem ajudado a divulgar a nossa causa nos locais mais estranhos, como no lançamento do filme ou na série que ele está a fazer”. J.C.M.

Aos 40 anos foi altura de regressar a casa

O que é que faz com que uma repórter com duas décadas de carreira numa das estações mais famosas de todo o mundo, a CNN, queira sair? “Quis escolher a casa”, conta. Maria recorda que sempre que estava a fazer as notícias na cadeia televisiva norte-americana “sentia a adrenalina da cacha jornalística, mas não estava a construir nada”. “Eu era suficientemente velha para ter experiência, mas ao mesmo tempo tinha energia suficiente para fazer coisas”. Ainda passa um par de anos num canal noticioso filipino, mas é no Rappler que a sua fama internacional explode. “Queria fazer algo que mexesse com a tecnologia”, recorda. Ela e um grupo de sócias, aceitaram perder 1000% de rendimento para lançar o projecto. Começaram com um investimento de dois milhões de dólares (16 milhões de patacas). Em pouco tempo, conseguiu o break-even (momento que marca um equilíbrio financeiro entre os gastos e os custos de um negócio).

“Começámos com 12 pessoas, e um ano e meio depois éramos 75. Passámos do zero para o terceiro site de notícias mais visto nas Filipinas [agora são o segundo]. Foi incrível”, qualifica. A história do nome Rappler, marca uma “grande batalha” na equipa deste meio de comunicação social, que Ressa recorda com um sorriso e uma piada. “Queríamos um nome forte, que fosse uma fusão forte entre o novo e o velho”, começa a contar. “Se fossem aos Estados Unidos, nos anos de 1980, ‘rap’ significava falar. Eu queria que se chamasse ripple, que fosse buscar o ‘rip’ de ripostar”, lembra. Mas não podia ser, a língua filipina também consegue ser traiçoeira. “Uma das sócias disse-me logo: ‘Maria estamos nas Filipinas, se chamares ripple toda a gente vai pronunciar nipple (mamilo)”, diz entre muitas gargalhadas. J.C.M.