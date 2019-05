Macau e Porto acordam reforço da cooperação

O Chefe do Executivo recebeu no sábado as chaves da cidade do Porto, depois da assinatura de um memorando de entendimento para reforçar a cooperação em áreas como o comércio, turismo ou educação. Chui Sai On agradeceu ao presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, pelo acto que “não só representa uma grande honra” para si, como também “transmite a profunda amizade do povo do Porto para com os residentes de Macau”.

“Estas chaves vão abrir a porta do reforço dos contactos amigáveis entre as duas partes, e para a expansão do intercâmbio e cooperação em vários domínios, tais como o comércio, turismo, medicina chinesa, preservação do património cultural e intercâmbio dos povos, de modo a consolidar e estabelecer relações de amizade entre Macau e o Porto”, referiu o Chefe do Executivo.

Rui Moreira salientou que este é um “ano de comemorações e consensos”, porque celebram-se 20 anos da criação da RAEM, sublinhando o “papel importante” que as cidades “têm a desempenhar” nos 40 anos de relações diplomáticas entre Portugal e China. “Porto e Macau comemoram este ano 22 anos de geminação (…) e assinamos hoje [sexta-feira] um novo compromisso para inovar e reforçar os laços existentes. O papel de Macau, enquanto plataforma estratégica da China nas relações com Portugal, mas também enquanto porta de entrada para a Europa e países lusófonos tem que estar sempre presente nesta relação e está bem patente na forma como temos sabido gerir a geminação que mantemos”, disse o autarca.

Rui Moreira designou como “focos” as áreas referidas por Chui Sai On, mas “acima de tudo” está a qualidade de vida dos cidadãos e os princípios de tolerância e respeito, sendo que ambos assumiram hoje um “compromisso” de empenho na promoção de intercâmbio e cooperação, de modo a impulsionar a criação da RAEM como “Centro Mundial do Turismo e Lazer (CMTL)”.

“Queremos também desenvolver a função da RAEM como “Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, promovendo o crescente papel da cidade do Porto na nova economia mundial”, indicou Rui Moreira. Além disto, explicou também que o protocolo assinado na sexta-feira “visa também os estudantes de ambos territórios a participar activamente no programa da bolsa de estudo ‘Uma Faixa, Uma Rota’, estabelecida pela Fundação Macau”, de forma a promover o intercâmbio e aprendizagem entre estudantes.