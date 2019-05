Global Gaming Expo discute futuro do mercado do jogo na Ásia

Macau acolhe a partir de amanhã a 13.ª Global Gaming Expo Asia, uma feira internacional para discutir a diversificação económica, o turismo e a entrada de outros protagonistas no mercado das apostas. Mais de 18 mil pessoas são esperadas no evento que decorre até quinta-feira no Venetian e que vai ocupar cerca de 34.000 metros quadrados, em dois andares, do ‘resort’ integrado.

A diversificação turística no território que acolhe em média todos os meses mais de três milhões de visitantes, assim como o comportamento dos turistas chineses e as suas tendências futuras, serão alguns dos temas a serem discutidos ao longo dos três dias. A renovação das licenças de jogo, que terminam em 2022, assim como o caderno de encargos do concurso público já anunciado, que deve incluir mais investimentos na diversificação em áreas ‘não jogo’, como concertos, exposições, espaços de lazer, sustentabilidade energética e até no reforço dos serviços de carácter social, é um dos temas mais ‘quentes’ a ser abordado em diversos painéis do Global Gaming Expo Asia (G2E Asia).

Macau não será, contudo, o único tópico desta conferência internacional: o crescimento do jogo no Sudeste asiático, casos do Camboja, Vietname e Filipinas, mas sobretudo a entrada do Japão nas apostas, é um dos pontos-chave que deverá ser abordado. Cinco dos seis concessionários de jogo em Macau (MGM, Sands, Wynn, Melco e Galaxy) já manifestaram publicamente interesse em garantir uma licença no Japão, depois de o parlamento nipónico ter aprovado a abertura de três casinos a partir de meados da próxima década.