Erro de comunicação gera queixas de pessoal da TDM. Sulu Sou pede maior escrutínio

Uma “explicação errada” na sessão de esclarecimento sobre o novo Regulamento de Carreiras da TDM resultou em queixas dos trabalhadores a Sulu Sou, Agnes Lam e Pereira Coutinho. Ao PONTO FINAL, Manuel Pires, presidente da Comissão Executiva da TDM, disse que houve “erro” na comunicação e garantiu que os direitos dos trabalhadores estão salvaguardados. Já Sulu Sou retoma uma luta antiga da Novo Macau e pede a revisão da lei e maior escrutínio da concessionária do serviço público de rádio e televisão.

Uma falha na comunicação durante uma sessão que era suposto ser de esclarecimento sobre o novo Regulamento de Carreiras da TDM – Teledifusão de Macau S.A., na quinta-feira, 16 de Maio, resultou numa série de queixas apresentadas aos deputados Sulu Sou, Agnes Lam e José Pereira Coutinho. Ao PONTO FINAL, o deputado Sulu Sou indicou ter recebido mais de 10 queixas de trabalhadores de diferentes departamentos da TDM, que lhe comunicaram que “estavam muito preocupados com o impacto nos salários e na progressão na carreira” do novo regulamento, que entra em vigor a partir de 1 de Julho. Segundo Sulu Sou, o regulamento é criticado, também, por propor “uma estrutura salarial que recompensa o pessoal nos escalões mais elevados, e negligencia o pessoal em cargos subalternos”. Por sua vez, o deputado José Pereira Coutinho comunicou ao PONTO FINAL que “uma dezena de funcionários” lhe apresentaram queixas. Estas têm a ver com o novo regulamento que “deve ser aplicado de uma forma igualitária para todos, evitando situações de tratamento preferencial”, disse Pereira Coutinho.

Em interpelação escrita, enviada ontem ao Governo, Sulu Sou questiona o facto do pessoal da empresa nunca ter sido auscultado antes do anúncio do regulamento. O deputado afirma que as justificações apresentadas pela empresa “não são convincentes” e retoma uma luta antiga da Associação Novo Macau, que pede mecanismos “para atestar que a empresa age no interesse público”. O democrata pede uma actualização da legislação que atribui à TDM a concessão do serviço público de rádio e televisão, de maneira a haver maior escrutínio da actividade e gestão da empresa.

Ao PONTO FINAL, Manuel Pires, Presidente da Comissão Executiva da TDM, explicou que o que houve foi “um esclarecimento errado”. O regulamento que define o regime de carreiras e os níveis de remuneração do pessoal da TDM e o dos cargos de gestão da empresa já não eram actualizados desde 2012, explicou. “Na quinta e sexta-feira, fizemos sessões de esclarecimento, e na quinta-feira, pelos vistos, houve da nossa parte, da empresa, um esclarecimento errado aos trabalhadores presentes que os levou a recorrerem aos deputados a reclamarem justiça”, explicou Manuel Pires. Mas “na realidade não há qualquer prejuízo, nem há qualquer perda de direitos para qualquer trabalhador, o que há no novo regulamento é uma melhoria nos índices salariais nas carreiras do pessoal”, garantiu.

Nota explicativa até ao final do mês

Manuel Pires explicou ainda que o regulamento introduz uma nova tabela pela qual o pessoal vai continuar a progredir na carreira “com benefício financeiro comparativamente à tabela anterior, em vigor até 30 de Junho”. “Os quadros, em termos de estrutura de carreiras, são idênticos, os índices é que foram alterados”, frisou. O responsável adiantou que, até ao final do mês, os serviços administrativos vão produzir uma nota explicativa com um quadro comparativo anexo.

Na sexta-feira, Sulu Sou haveria de marcar presença no segundo encontro, sendo convidado a retirar-se, por tratar-se de uma reunião interna dos trabalhadores da empresa, explicou Manuel Pires. O responsável defendeu que, ao longo dos anos, a TDM tem procurado fazer ajustamentos salariais semelhantes aos da função pública, para reduzir o fosso salarial e aumentar a capacidade de atracção de quadros, admitindo que a empresa tem “dificuldade em recrutar pessoal qualificado, porque cada vez que a função pública ou as operadoras de jogo recrutam, perdemos pessoal”, pois aqueles sectores pagam mais.

Em relação ao maior escrutínio da qualidade e gestão do serviço público, conforme proposta de Sulu Sou, o responsável defendeu que “não cabe à TDM pronunciar-se sobre um mecanismo de fiscalização no âmbito do Governo”. Mas, acrescentou, neste momento, “a TDM tem mecanismos de supervisão da sua actividade, previstos nos códigos comercial e civil, a comissão de conselho fiscal, o delegado de Governo, o auditor externo, apresentamos as nossas contas ao Comissariado da Auditoria, em termos de finanças também publicamos os nossos resultados”, disse.

Quanto à programação, a empresa procura adequá-la em função dos estudos de audiência encomendados a uma empresa externa. Esses estudos indicam uma preferência do público por programas de entretenimento, acrescentou o responsável.