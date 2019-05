Casamento entre pessoas do mesmo sexo: Taiwan indica o caminho, Macau precisa de tempo

Taiwan aprovou na passada sexta-feira o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tornando-se no primeiro país asiático a reconhecer o direito ao casamento para os casais homossexuais. Ainda que admita um possível efeito de contágio no resto da Ásia, Anthony Lam, presidente da Associação Arco-Íris, diz que em Macau ainda há muito trabalho a fazer. Os deputados Sulu Sou e José Pereira Coutinho não se comprometem com a causa.

O parlamento de Taiwan aprovou, na passada sexta-feira, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, uma decisão inédita no continente asiático. Anthony Lam, presidente da associação de defesa dos direitos dos homossexuais em Macau, Arco-Íris, mostra-se feliz por Taiwan, mas antevê dificuldades para que Macau siga o exemplo: “Nós acreditamos que haverá igualdade no casamento, um dia, mas não nos próximos anos”. O deputado Sulu Sou diz que o caminho tem de ser feito “passo a passo”, mas que não tem intenção de apresentar uma proposta de lei semelhante à de Taiwan. Também José Pereira Coutinho, que avançou com um projecto para a legalização da união civil entre pessoas do mesmo sexo em 2013, exclui a hipótese de voltar a apresentar uma iniciativa: “Não há condições”.

O parlamento taiwanês aprovou o casamento entre casais do mesmo sexo, com 66 votos a favor e 27 contra. Taiwan aprovou agora o casamento depois de, em 2017, o Tribunal Constitucional ter emitido um acórdão que julgava inconstitucional privar os casais do mesmo sexo do direito a casar. O Tribunal tinha dado como prazo limite para alterar a lei o dia 24 de Maio de 2019. Recorde-se que os taiwaneses tinham-se manifestado contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo através de um referendo feito em Novembro de 2018, onde 67% discordava da iniciativa.

OPTIMISMO A LONGO PRAZO

“Estamos muito felizes por, finalmente, os taiwaneses poderem casar”, começa por dizer Anthony Lam. Sobre um possível efeito de contágio a outros países asiáticos, o activista diz que “Taiwan pode servir de exemplo a outros países na Ásia, para mostrar às pessoas que, com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a sociedade vai continuar na mesma, a vida vai continuar como antes e não há nada de negativo acerca do casamento entre pessoas do mesmo sexo”. Anthony Lam aponta o Japão como uma possibilidade para ser o próximo país a legalizar o casamento entre homossexuais no continente.

Já em Macau, uma medida semelhante terá de esperar. “Nós estamos esperançosos e abertos à possibilidade, mas deverá levar algum tempo, não será nos próximos cinco anos, por exemplo. Os taiwaneses já lutam pela igualdade no casamento há 33 anos, e, tendo em conta esta cronologia, nós acreditamos que haverá igualdade no casamento, um dia, mas não nos próximos anos”. Para Anthony Lam, a sociedade de Macau ainda não está preparada: “Nós ainda estamos a começar a discussão. O movimento LGBT tem apenas uns seis anos em Macau, por isso, comparando este tempo com outros locais, é um período muito curto. Só agora é que estamos a iniciar o debate, as pessoas ainda não estão familiarizadas, ainda estamos a trabalhar no tema”.

Actualmente, diz o líder da Associação Arco-Íris, o principal problema é a falta de debate. “Ainda temos muita dificuldade em debater a questão com a sociedade e a discussão que existe ainda é muito primitiva. Nós precisamos de mais oportunidades para a discussão com o Governo, com a sociedade e com o sector privado”, afirma. E nem o facto de a legislação de Macau ter por base a portuguesa, onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo é reconhecido desde 2010, ajudará a causa: “Não digo que, por estarmos sob soberania chinesa, as coisas sejam mais difíceis, mas a singularidade do sistema de Macau não vai fazer nenhuma diferença para a possibilidade de legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo”. “À parte da lei, temos de ter consensos sociais e temos de fazer com que as pessoas conheçam o tema, o movimento, elas têm de se familiarizar com esta discussão antes de o casamento entre pessoas do mesmo sexo ser aprovado”, diz.

SULU SOU DIZ APOIAR A CAUSA, MAS APELA AO DEBATE

“São boas notícias. No passado, muitas pessoas lutaram pela igualdade de direitos dos grupos LGBT, por isso acho que isto vai inspirar a sociedade”, considera o deputado Sulu Sou. E qual o país asiático que poderá ficar inspirado mais rapidamente? “Na Tailândia sei que esta questão já é discutida há muitos anos e quase aprovaram uma lei no ano passado”, lembra o parlamentar. “Acho que outros países vão ser influenciados pela decisão de Taiwan”, aponta.

Transportando o tema para Macau, o democrata começa por afirmar que “no futuro, será possível” que legislação que permita o casamento entre pessoas do mesmo sexo seja uma realidade no território. Ainda assim, a prioridade são as medidas contra a discriminação da comunidade LGBT: “Acho que o Governo devia promover mais legislação contra a discriminação, esse é o primeiro passo. Depois disso, é necessário que exista uma discussão pública e um debate, acho que o debate sobre esta questão é essencial”. “Eu apoio a intenção de proteger os direitos dos LGBT, mas acho que a discussão é muito importante”, afirma.

E, se o primeiro passo é a legislação contra a discriminação, pondera o deputado avançar com alguma iniciativa nesse sentido? “Acho que é possível que eu estude medidas contra a discriminação”, responde. O democrata também não se compromete com uma possível iniciativa legislativa sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo e diz não ter planos para apresentar uma proposta nesse sentido. “Agora temos leis para proteger os grupos LGBT, por exemplo, os empregadores não podem escolher empregar ou não empregar alguém devido à sua orientação sexual, há algumas leis para a protecção, mas a principal questão tem a ver com a monitorização da aplicação da lei”, aponta o parlamentar. Sobre a possibilidade de as semelhanças entre o Direito de Macau e o português facilitarem o processo, Sulu Sou diz que é “apenas uma questão técnica”. “A grande questão tem a ver com os valores, se partilhamos os mesmos valores ou não”, comenta.

INICIATIVA PARA EQUIPARAR DIREITOS NÃO TERIA HIPÓTESE DE SER APROVADA

Em 2013, o deputado José Pereira Coutinho já tinha apresentado um projecto de lei para a legalização da união civil entre pessoas do mesmo sexo. Iniciativa, essa, chumbada com o voto a favor apenas do próprio Pereira Coutinho. “A sociedade de Macau ainda é muito conservadora nesse aspecto. Não vai ser fácil, de maneira nenhuma, conseguir a equiparação dos direitos”, lamenta o deputado, que considera que só através da educação, da sensibilização e da pressão das associações LGBT é que “talvez, num futuro algo distante, poderá haver legislação nessa matéria”.

Se em 2013 a iniciativa não vingou, também não vingaria hoje em dia, diz. À questão sobre se ponderaria avançar com uma iniciativa semelhante no futuro, o deputado é taxativo: “Não, não há condições, não haveria hipótese de ser aprovada”. “O resultado seria semelhante ao de 2013, seria só eu próprio a votar. Não acho que teria o apoio de nenhum outro deputado”, prevê.

Porém, José Pereira Coutinho diz não ter recebido queixas de discriminação por parte de pessoas LGBT: “Não tenho recebido muitas queixas de discriminação na procura de emprego ou noutro tipo de condutas que eles possam considerar discriminatórias”. “Nesse aspecto, Macau é, de alguma forma, abrangente, e tem uma capacidade de adaptação que é bastante aceitável”, considera o deputado.