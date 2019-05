Sector do jogo regista mais crimes, mas não ameaça segurança de Macau

No primeiro trimestre deste ano, foram instaurados, no total, 438 processos ligados à actividade do sector do jogo, ou seja, houve um aumento de 14,1%, quando comparado com os primeiros três meses de 2018. Contudo, este aumento “não constituiu ameaça significativa para a segurança da sociedade de Macau”, garantiu Wong Sio Chak.

André Vinagre

Ontem, na apresentação dos dados sobre a criminalidade em Macau durante o período entre Janeiro e Março, Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, detalhou os números do sector do jogo, adiantando que, neste caso, foram instaurados 438 processos, o que representa uma subida de 14,1% face a 2018. “O ajustamento e o desenvolvimento no sector do jogo de Macau não trouxe, até agora, quaisquer consequências negativas para a situação de segurança de Macau”, referiu o governante.

Foram totalizados, no primeiro trimestre do ano, 535 suspeitos em casos de crimes relacionados com o jogo, o que se traduz numa descida de 7% em comparação com os 575 registados no mesmo período de 2018. Do total de 535 suspeitos, foram levados ao Ministério Público 529 arguidos.

Segundo Wong Sio Chak, de entre os 438 processos instaurados, “a maioria dos casos teve lugar dentro dos casinos, não existindo indícios de que os mesmos extravasassem esse ambiente, o que quer significar que a sua ocorrência não constituiu uma ameaça significativa para a segurança da sociedade de Macau”. Dos 82 processos por crimes de sequestro registados em Macau neste período, 81 tiveram origem na prática do crime de usura, uma subida de 37,3% face ao período homólogo de 2018. Foram instaurados 128 processos por crime de usura, todos relacionados com o sector do jogo, o que representa um incremento de 25,5%.

Sobre os crimes de sequestro, Wong Sio Chak adiantou que a maioria envolve, vítimas e suspeitos do interior da China. Assim, “é muito difícil para nós procedermos à investigação, mas, nos últimos anos, em cooperação com a polícia do interior da China, nós trocamos muitas informações e realizámos operações em conjunto, nomeadamente com a polícia de Zhuhai”. “As autoridades de segurança continuam a reforçar o intercâmbio e a cooperação policial entre a China, Hong Kong e as regiões vizinhas, para poder prevenir antecipadamente e combater de forma activa os crimes transfronteiriços relacionados com o jogo”, garantiu o secretário, que recordou que, a 7 de Janeiro, as polícias de Macau e da China continental desmantelaram um grupo que operava bancos ilegais, tanto na China como em Macau, tendo sido detidas 37 pessoas.

Wong Sio Chak destacou ainda a burla no jogo. “Recentemente, aconteceram vários casos de crime de burla relacionados com o jogo, por via de duas metodologias distintas: uma consiste ser o portador do cartão de membro do casino e obter fraudulentamente quartos de hotel ou bilhetes remíveis em dinheiro para revender, enquanto a outra usa fichas de jogo falsas e recorre à cumplicidade do croupier para defraudar o casino”, explicou o governante.

Ainda que o sector do jogo não tenha trazido consequências para a segurança do território, Wong Sio Chak concluiu dizendo que, com o “rápido desenvolvimento dos sectores dos jogos e do turismo” e com o “aumento anual dos visitantes”, “o risco de segurança enfrentado continua a aumentar progressivamente”.