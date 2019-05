Raimundo do Rosário: “Temos 120 mil carros, 600 licenças [para a Ponte do Delta], é muito pouco”

Os deputados também se mostram insatisfeitos com a baixa taxa de utilização de uma infra-estrutura que custou “milhares de milhões”. Secretário para os Transportes e Obras Públicas afirma que a ponte tem capacidade para mais.

“Não estamos parados, mas estas coisas demoram tempo”, disse o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, referindo-se à necessidade de aumento do número de viaturas de Macau que podem circular na Ponte do Delta, ontem no final da reunião da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública. Rosário usou depois a matemática para chegar à conclusão de que os números actuais atribuídos à RAEM são muito inferiores ao que poderá acontecer no futuro. “Temos entre 110 mil/120 mil carros, 600 licenças é muito pouco”, defendeu, para depois concluir que “a ponte tem capacidade para mais, queremos passo a passo ir aumentando”.

Quando questionado sobre qual o valor que seria desejável para o Governo, o secretário escusou-se a apontar um número. Actualmente, do lado de Macau estão distribuídas 300 licenças para viaturas particulares e outras 300 destinadas a empresas, sendo que, do lado de Hong Kong, há 300 títulos que dão direito a entrar no território da RAEM.

Na conferência de imprensa, o presidente da comissão, Si Ka Lon, também não quis estabelecer um objectivo numérico para as pretensões da RAEM, mas deixou uma crítica à forma como o tráfego na ponte está a ser gerido. “A taxa de utilização não é grande. Foram gastos milhares de milhões de patacas, e se não for aproveitado ao máximo, não é bom”, afirmou Si Ka Lon.

Depois de aberta a maior porte do mundo —que teve um custo final de 17,8 mil milhões de patacas, para o qual Macau contribuiu com 13% do valor— segundo dados de Fevereiro da DSAT, registaram-se cerca de 130.000 passagens, o equivalente a 1.200 por dia, representando apenas 10% do volume previsto pelo Governo.

Uma ponte de desigualdades? “Nós actuámos bem”

Uma obra tão grande, construída durante tanto tempo, com tantos actores políticos e económicos, tem também muitas histórias. Uma das que mais tem levantado celeuma em Macau é a falta de reciprocidade de Hong Kong no que diz respeito ao local de estacionamento para carros. Se em Macau há um silo com três mil lugares (ver caixa), antes da fronteira, o mesmo não acontece em Hong Kong para os automóveis que vêm da RAEM.

Raimundo do Rosário avança que decorrem negociações “para ver se, com a brevidade possível, se cria um ponto para largada e tomada de passageiros”. O secretário diz que é uma alternativa “seguramente mais fácil de conseguir do que fazer um estacionamento”. “Isso seria uma coisa mais a médio e longo prazo”, reconhece. O governante afirma que a solução “não resolveria o problema todo, mas era um grande avanço”. E ressalva que esta medida “não implica entrar e sair de Hong Kong”.

O sentimento de injustiça em Macau ficou bem plasmado numa discussão acesa que ocorreu na Assembleia Legislativa (AL), em Março deste ano, quando o deputado Mak Soi Kun interpelou Raimundo sobre o tema. O secretário defendeu que desde o início que colocaram a questão às autoridades de Hong Kong, mas que, do outro lado, “não obtivemos resposta”. A discussão subiu de tom, com o governante a afirmar: “Os deputados, se calhar, entendem que somos todos parvos ou preguiçosos”.

Ontem, o presidente da comissão de acompanhamento para os assuntos da administração pública, Si Ka Lon, afirmou que o Governo está a discutir a matéria, mas que a construção de um silo demorará sempre entre “três a cinco anos” e que, portanto, será mais prático avançar para uma solução mais ágil. Questionado sobre se há um tratamento de desigualdade, o deputado respondeu que não colocaria o problema nesses termos. “Podemos apenas dizer que o Governo de Macau actuou bem”, disse, entre risos.

Custos da licença e seguros

Na reunião que decorreu na AL houve ainda outros dois assuntos que mereceram a atenção dos deputados: o valor cobrado pelas licenças para circular na ponte HMZ, e a necessidade de uniformização do valor dos danos que as companhias de seguros cobrem para incidentes ocorridos naquela infra-estrutura. Em relação ao primeiro tópico, actualmente cada licença custa 30 mil patacas, e alguns deputados pediram a isenção de pagamento para o título. No entanto, o Governo contrapôs que o valor é razoável, porque, segundo Si Ka Lon, o processo envolve vários custos administrativos que têm de ser acautelados. “Os deputados quiseram ainda que fosse dada a hipótese de os proprietários poderem tratar dos processos sozinhos, sem recorrer à DSAT”, explicou Si Ka Lon.

Por fim, em relação aos seguros, os deputados querem que se avance para uma uniformização dos valores que actualmente as seguradoras praticam em cada um dos pontos da ponte: em Hong Kong são 100 milhões, em Macau 1,5 milhões e em Zhuhai 120 mil.

Silo da ponte “às moscas”

São três mil lugares, em sete andares, um monstro de betão disponível para o estacionamento no silo Este da ponte HZM. Mas até Maio deste ano, os lugares estiveram quase sempre vazios. O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, revelou que há uma “baixa utilização” que não ultrapassa os 200 a 300 carros por dia, ou seja, entre 7% a 10% da capacidade total. Até ao momento, o dia 20 de Abril marcou o recorde de lotação, com 565 viaturas estacionadas. O presidente da comissão, Si Ka Lon, questionado pelos jornalistas sobre se esta baixa utilização não significa que esta obra foi um desperdício de espaço, dinheiro e recursos, respondeu: “Temos de ver como vai evoluir a realidade, e depois vamos ver como vamos fazer”. Até ao momento, quem quisesse estacionar neste parque tinha de marcar com 12 horas de antecedência, mas esse tempo vai ser encurtado para seis horas, e a expectativa é que venha a ser no futuro de apenas uma hora. “Talvez assim o valor acabe por subir”, perspectiva. Por cada 12 horas de estacionamento, o valor a pagar é de 180 patacas. Se o automóvel ficar para além deste período, o preço sobe para 270 patacas. J.C.M.