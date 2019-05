Macau negoceia itinerários multidestinos e acesso de guias turísticos locais a Hengqin

Macau e Hengqin têm estado em conversações para um acordo que poderá traduzir-se “em itinerários multidestinos, e também há uma possibilidade de os guias turísticos de Macau poderem praticar a sua profissão na ilha de Hengqin”, adiantou ontem Maria Helena de Senna Fernandes, à margem de um seminário em Macau orientado pelas autoridades de Hengqin sobre plano de construção da Ilha Internacional de Turismo e Lazer de Hengqin, destinado a “promover a diversificação económica moderada de Macau”. Os detalhes ainda não estão definidos, mas este acordo “já abriu este tipo de possibilidade em termos políticos e estratégicos”, adiantou a responsável pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST).

O plano de construção da Ilha Internacional de Turismo e Lazer de Hengqin foi aprovado em Abril, disse ontem Li Wihui, vice-secretário do Comité do Partido Comunista da Nova Área de Hengqin, e a DST tem estado em conversações com o Conselho de Gestão da Nova Área de Hengqin para a assinatura de um memorando de cooperação em matéria de turismo. Até agora, Macau apenas tem um acordo de cooperação com Zhuhai, explicou Senna Fernandes.

“Daqui para a frente, vamos trabalhar mais em conjunto com Hengqin para ampliar as nossas atracções, sobretudo em coisas que Macau não tem condições para ter, por exemplo, grandes parques temáticos e outros tipos de infra-estruturas. Vai ser uma boa colaboração para ajudar Macau a expandir”, adiantou a directora da DST.

Em termos de circulação entre as duas regiões e acessos a vistos para não-chineses, a responsável sublinhou que é preciso caminhar “passo-a-passo”. Para já, há apenas um plano geral, mas “haverá regulamentos para cada política”. “Acho que vai ser uma maneira de ampliar a nossa área de actuação, daqui para a frente há mais possibilidade de haver uma sinergia entre as partes”, disse Senna Fernandes. No seu discurso, a responsável referiu, entre os aspectos em desenvolvimento que vão beneficiar Zhuhai e Macau, os trabalhos de mudança do posto fronteiriço da Flor de Lótus de Macau para Hengqin, “onde será aplicado um modelo inovador de inspecção fronteiriça”. O plano de construção da ilha internacional de turismo e lazer divide-se em três fases, a concluir em 2020, 2025 e 2035. C.A.