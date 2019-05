Macau já tem acordo sobre infractores em fuga com Portugal

O acordo sobre a entrega de infractores em fuga entre a RAEM e Portugal foi assinado na quarta-feira em Lisboa. Conclui-se assim um “processo negocial bem-sucedido”, indica um comunicado do gabinete da secretária para a Administração e Justiça, sem revelar os detalhes do articulado. Apenas se sabe, como já referiu anteriormente Sónia Chan, que o acordo não prevê a entrega de nacionais, ou seja, Portugal não vai entregar cidadãos portugueses a Macau e Macau não vai entregar residentes da RAEM que não sejam portugueses a Portugal. O pacto irá entrar em vigor 30 dias após a data de recepção da última notificação por escrito.

Foi na tarde de quarta-feira (hora de Portugal) que a secretária para a Administração e Justiça da RAEM e Francisca Van Dunem, ministra da Justiça de Portugal assinaram, em Lisboa, o Acordo relativo à Entrega de Infractores em Fuga. Estiveram também presentes na ocasião o Chefe do Executivo, que se encontra a realizar uma deslocação oficial a Portugal, e Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. O acordo, indica uma nota do gabinete de Sónia Chan que só ontem à tarde foi divulgada, “representa o culminar de um processo negocial bem-sucedido”. Continuam sem ser conhecidos os detalhes do documento, mas a secretária afirmou já que este não inclui a entrega de nacionais.

O Acordo relativo à Entrega de Infractores em Fuga foi assinado durante a 6ª reunião da Comissão Mista Macau-Portugal. Na mesma ocasião, foi assinada a síntese do memorando de entendimento entre a RAEM e Portugal que conduz ao reconhecimento automático de diplomas e graus académicos por Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, e Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior português. C.V.N.