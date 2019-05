Lionel Leong quer garantir bens essenciais e preços estáveis na época de tufões

O secretário para a Economia e Finanças anunciou ontem ter definido novos planos de contingência para responder a desastres, numa altura em que se aproxima a época de tufões no território. “O mais importante é a garantia do abastecimento de bens de primeira necessidade” e a “estabilidade dos respectivos preços”, lê-se num comunicado do gabinete de Lionel Leong, divulgado após uma reunião interdepartamental para a prevenção e redução de catástrofes.

Em Março, foi anunciado que quatro a seis tempestades tropicais poderão atingir Macau até ao início de Outubro, algumas das quais podem alcançar o nível de tufão severo ou super tufão. Neste sentido, as autoridades competentes estão a trabalhar para assegurar a passagem alfandegária destes bens essenciais “sem sobressaltos”. Por outro lado, foi reforçada a comunicação e a colaboração com as seis operadoras de jogo, “tendo sido elaborados planos de resposta a tufões para casinos”, onde já foram realizados simulacros “de situações imprevistas”, indicou o gabinete.

De acordo com a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), o primeiro ciclone tropical a afectar Macau poderá ocorrer em meados de Junho. Quatro a seis tempestades tropicais podem entrar a menos de 800 quilómetros do território e algumas podem atingir o nível de tufão severo ou super tufão, referiram os SMG.