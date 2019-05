Grupo de teatro Dóci Papiaçám di Macau actua este fim-de-semana

O teatro, a dança e um espectáculo sensorial para crianças são os destaques deste fim-de-semana na programação do 30º Festival de Artes de Macau (FAM). O grupo local de teatro em patuá, Dóci Papiaçám di Macau, apresenta a peça “Tirâ Pai na Putau” ou “Tirar o Pai da forca”, sábado e domingo, às 20 horas, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau. Desta vez, o dramaturgo e encenador Miguel de Senna Fernandes conta as peripécias de Emília, que chega a Macau para trabalhar como terapeuta ocupacional no Departamento de Psiquiatria do recém-inaugurado Hospital do Cotai. A jovem sempre quis trabalhar em Macau para poder reencontrar o pai biológico, com quem perdeu o contacto, até que descobre que um dos pacientes da ala psiquiátrica do hospital é o progenitor.

No Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau, às 20 horas de sábado e domingo, dois actores vão juntar-se para fazerem magia teatral em “Odisseia – Uma Viagem errante baseada em Homero”, pela companhia Thalia Theatre, da Alemanha. A peça conta a história dos filhos de Ulisses, Telémaco e Telégono, como se conheceram já jovens e como vão, os dois juntos, incorporar as violentas histórias do pai. O director teatral é Antú Romero Nunes, conhecido como “um grande contador de histórias e mágico do teatro”, refere o FAM, que concebeu esta peça para dois intérpretes com os actores Thomas Niehaus e Paul Schröder.

O grupo de dança local, Four Dimension Spatial, visitou e entrevistou pessoas na vizinhança dos edifícios Mau Tan e Kat Cheong para compreender a migração em Macau e reflectir sobre as transformações sociais nos últimos 30 anos. Daqui resultou “Mau Tan, Kat Cheong”, que se apresenta no Edifício do Antigo Tribunal dias 18 e 19 de Maio, às 20 horas.

“Flutuando” é uma instalação sensorial para bebés e crianças, com fantoches suspensos e música original. Ao longo de 45 minutos, as crianças são convidadas a mergulharem num “universo de beleza e ficção”, refere a nota do FAM. Há sessões destinadas a bebés dos seis aos 24 meses e a crianças dos dois aos quatro anos. O espectáculo da Companhia Flotante, da Argentina, decorre a partir das 10 horas, repetindo-se por vários horários ao longo de sábado e domingo. C.A.