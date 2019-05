Criminalidade violenta aumenta em Macau

Durante os primeiros três meses de 2019, registaram-se 157 crimes violentos em Macau, o que representa um aumento de 8,3% face ao registado no período homólogo do ano passado. Os sequestros aumentaram 34,4% e os casos de violação aumentaram 66,7%. Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, explicou este aumento com o desmantelamento de uma rede criminosa. Os dados mostram também que a criminalidade informática duplicou.

Foram divulgados ontem os dados da criminalidade em Macau durante o primeiro trimestre deste ano. Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, informou que, no total, foram instaurados 3.364 inquéritos criminais, menos 5,2% face ao período homólogo de 2018. Contudo, a criminalidade violenta aumentou 8,3% comparativamente com o ano passado, e só os crimes de sequestro aumentaram de 61 para 82, o que, segundo o secretário, é justificado pelo desmantelamento, em Fevereiro, de uma rede envolvida em casos de agiotagem, sequestro e ofensas corporais.

De acordo com o balanço feito ontem por Wong Sio Chak, o número de crimes violentos subiu dos 145, registados nos primeiros três meses de 2018, para os 157, verificados no primeiro trimestre deste ano. Na categoria da criminalidade violenta, destaca-se o crime de sequestro. No primeiro trimestre de 2018 tinham-se registado 61 casos, enquanto no mesmo período deste ano contabilizaram-se 82, o que representa um aumento de 34,4%. O secretário explicou que este aumento se deveu ao facto de a Polícia Judiciária (PJ) ter desmantelado, a 23 de Fevereiro, uma rede criminosa a actuar em Macau. Durante a operação foram detidos 71 indivíduos e, segundo o governante, esta rede estava envolvida em crimes de agiotagem, sequestro e ofensas corporais.

Ainda no capítulo da criminalidade violenta, os crimes de violação aumentaram de seis para dez, o que se traduz numa subida de 66,7%. Foram ainda registados dois crimes de ofensa grave à integridade física, enquanto no ano passado não tinha ocorrido nenhum caso, e também um homicídio, crime que também não tinha sido registado no primeiro trimestre de 2018. Este homicídio, recorde-se, aconteceu a 17 de Fevereiro num quarto do hotel Conrad, no Cotai.

Por outro lado, o crime de tráfico e venda de drogas registou um decréscimo de 20%, houve menos 17,4% crimes de roubo e os crimes de abuso sexual de criança diminuíram 33,3%. Wong Sio Chak explicou a descida do número de casos de abuso sexual de crianças: “A polícia, os outros serviços e as instituições educacionais conseguiram alcançar um efeito preventivo nas acções de divulgação e nos trabalhos de prevenção e combate”. Quanto aos crimes de violência doméstica, a PJ instaurou 23 inquéritos relacionadas com casos de ofensas ocorridas entre membros familiares, menos um caso comparativamente ao período homólogo de 2018. Destes 23 inquéritos, apenas seis preencheram os requisitos para serem constituídos como crime de violência doméstica.

CRIMINALIDADE INFORMÁTICA COM AUMENTO EXPONENCIAL

A criminalidade informática registou um aumento de 110%. No primeiro trimestre de 2018, verificaram-se 40 casos de crimes informáticos e, entre Janeiro e Março deste ano, registaram-se 84. Destes, referiu Wong Sio Chak, o crime informático relativo às despesas de cartão de crédito é o mais relevante. Sobre os novos tipos de crime, o secretário destacou ainda as estações emissoras de mensagens ‘spam’, que motivaram a alteração à lei de combate ao crime informático. “A alteração tem a ver com o crime de estação emissora de mensagens ´spam´ para passar a ser um crime individual e aumentar a moldura penal”, disse Wong Sio Chak. Anteriormente, este crime tinha uma moldura penal de um ano, agora, com as alterações anunciadas, a pena máxima passará para cinco anos.

Os dados mostram também que os crimes contra o património decresceram 6,6%. Ainda que os crimes de burla, usura e extorsão tenham aumentado na ordem dos 22,5%, 19,6% e 25%, respectivamente, os crimes de furto, apropriação ilegítima e roubo registaram uma descida de 18,1%, 6,2% e 18,8%, respectivamente.

Quanto aos imigrantes ilegais, no primeiro trimestre do ano foram registados 222 casos, o que se traduz num incremento de 12,7%, em comparação com os 197 registados no período homólogo de 2018. Dos 222 imigrantes ilegais detectados, 185 eram provenientes do interior da China. Registaram-se ainda 6.773 pessoas em situação de excesso de permanência, uma redução de 486 pessoas relativamente ao registado em 2018. Ainda assim, referiu o secretário, “a situação manteve-se basicamente estável, o que fica a dever-se ao desenvolvimento do efeito do mecanismo de combate aos imigrantes ilegais pelas autoridades de segurança, bem como à estreita cooperação com os postos fronteiriços, a polícia marítima e as polícias de Zhuhai”.

Nos primeiros três meses do ano, a PJ totalizou 1.702 autuações a taxistas, menos 176, quando comparado com as registadas no período homólogo do ano passado. A cobrança excessiva foi a infracção mais frequente, com 1.170 casos, seguindo-se a recusa de tomada de passageiros, tendo sido registados 324 casos.

Nestes primeiros três meses do ano, foram conduzidos ao Ministério Público um total de 1.631 indivíduos, o que representa um acréscimo de 16% comparativamente com o que havia sido registado no ano passado. Segundo o governante, “o principal motivo deve-se à realização frequente, este ano, das inspecções e patrulhamentos por parte da polícia e à resolução de vários casos que envolvem redes criminosas com um grande número de indivíduos”. Em conclusão, Wong Sio Chak considerou que o nível de criminalidade se tem mantido “estável e favorável”, porém, “o aumento do número de actividades a desenvolver e o aumento significativo e contínuo do número de turistas, irá trazer um maior desafio à segurança de Macau”. Assim, “iremos elevar ainda mais o estado de alerta”, concluiu o secretário.