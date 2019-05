PSP vai reforçar fiscalização aos guias turísticos ilegais

O número crescente de casos de guias turísticos a trabalhar de forma ilegal está a preocupar cada vez mais os profissionais do sector em Macau, e as autoridades dizem estar atentas ao recrudescimento do fenómeno. O comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, Ma Io Kun, afirmou que a PSP vai aumentar a fiscalização a este tipo de actividade criminosa.

Estas declarações ocorreram no final da cerimónia de encerramento do curso de formação e ingresso para a categoria de verificador alfandegário, ontem, na Escola Superior das Forças de Segurança, em Coloane, depois de a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) detectar dois casos suspeitos de exercício ilegal da profissão de guia turístico.

Ma Io Kun prometeu mais diálogo com as entidades ligadas ao turismo da RAEM, para perceber se há pessoas que trabalham de forma ilegal como guias turísticos, e posteriormente encetar investigações. O comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários disse ainda que os dois casos que envolvem guias turísticos ilegais, agora conhecidos, têm a ver com empregados contratados ilegalmente por empresas da China. O responsável promete um contacto mais próximo entre a polícia e a direcção do Turismo.

Questionado sobre que novas medidas é que podem ser aplicadas no terreno para evitar que haja um aumento destes ilegais, Io Kun fala da necessidade de “haver consenso social para combater estes guias, e os cidadãos acharem que essa prática afecta a sociedade”. No entanto, promete desde já que as forças de segurança estão a aumentar o patrulhamento para fiscalizar esta actividade, e lembrou que quem for detido por não ter habilitações para fazer trabalho como guia pode ser repatriado.

Há um mês, a DST divulgou que tinha recebido sete queixas em meio ano contra a existência de guias turísticos ilegais nas Portas do Cerco, mas em nenhum caso houve lugar a acusação ou sanção. Isso deve-se à dificuldade em provar que haja uma excursão e um guia ilegal. Os guias turísticos registados em Macau queixam-se que têm cada vez menos trabalho e justificam essa situação com a concorrência desleal de guias não licenciados.

Os indivíduos que exerçam ilegalmente a profissão de guia turístico, em Macau, poderão ser punidos com uma multa de 20 a 30 mil patacas, de acordo com a legislação actual. J.C.M.