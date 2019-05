Proposta de lei prevê habitação económica mais cara para o consumidor

O preço de venda de habitação económica na proposta de alteração à lei de 2011, que tem por base o custo da habitação, em vez do poder de compra dos candidatos, vai tornar as casas mais caras para os consumidores. O valor por metro quadrado pode aumentar, em média, de 35 mil para 48 mil patacas. Os membros da 1ª Comissão Permanente da AL pedem uma solução intermédia. Raimundo do Rosário quer acelerar o processo de revisão da lei, para aplicá-la ainda este ano, quando reabrir o concurso para a habitação económica.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

O método de cálculo do preço de venda das casas para habitação económica sugerido pelo Governo na proposta de alteração à lei da habitação económica, de 2011, vai resultar em casas económicas mais caras para os consumidores do que os preços praticados segundo a lei em vigor, admitiu ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário. Por sua vez, os membros da 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), que está a analisar a proposta de lei, pediram ao Executivo que considere uma solução intermédia, entre o método actual, que tem em conta o poder aquisitivo dos compradores, e o futuro, que assenta no custo base da habitação.

“O preço de venda de cada apartamento, actualmente, é calculado com base na capacidade aquisitiva das pessoas. Agora vamos mudar, pelo menos nesta versão que foi aprovada aqui na assembleia, vamos mudar para o custo, o custo de construção mais o custo de terreno, mais os custos administrativos”, referiu Raimundo do Rosário, à margem da reunião de ontem da 1ª Comissão Permanente. “No fundo, o que o Governo quer é, nem ganhar, nem perder dinheiro, portanto vai ser um pouco mais alto do que o custo que tem vindo a ser praticado”, admitiu o secretário.

Por sua vez, os membros da 1ª Comissão Permanente estão divididos, com alguns a questionar a perda de “bonificação” para o consumidor, caso seja aplicado o custo de base, e a pedirem uma compensação através da redução dos custos impostos pelo Governo. “Há deputados que concordam que seja assim, mas há outros que acham que devemos encontrar uma solução intermédia entre a forma actual de calcular o preço das casas e a solução apresentada nesta proposta de alteração à lei”, explicou Raimundo do Rosário.

Concurso reabre ainda este ano

No entender dos deputados, a vantagem da solução com base no custo, é que “permite um cálculo mais exacto, uma vez que o valor do prémio do terreno é calculado segundo a fórmula prevista na Lei de Terras”, explicou Ho Ion Sang, presidente da 1ª Comissão Permanente. Já as desvantagens são evidentes, “os preços são mais elevados em comparação com os resultados calculados em função do poder de compra, e, por isso, pedimos ao Governo se é possível reduzir os custos de base da construção de habitação económica”, acrescentou Ho Ion Sang. Os custos administrativos estabelecidos pelo Governo são de 10%, mas alguns membros da comissão perguntaram se podem ser reduzidos para “7, 5 ou até 3%”.

Ho Ion Sang adiantou que, segundo o Governo, com base no poder aquisitivo, o preço por metro quadrado efectivo situa-se entre as 35 mil e as 36 mil patacas, ou seja um apartamento de 60 metros quadrados custa à volta de 2,1 milhões de patacas. Enquanto que, aplicando a solução do custo de base, vai ser tido em conta o preço do terreno, sendo que o prémio por metro quadrado são de 26 mil patacas, os custos da administração são 10% e a construção por cada metro quadrado efectivo pode variar “entre as 48 mil e as 49 mil patacas”. Pelo que, um apartamento de dimensão semelhante, passa a custar cerca de 2,9 milhões de patacas. Ho Ion Sang fez a ressalva afirmando que, ainda assim, “estes preços são mais baratos que os preços registados no mercado privado, têm por volta de 30 por cento de desconto em relação ao mercado privado”, enquanto que se for calculado em função do poder de compra custam “um terço dos valores no mercado privado”.

O Executivo espera que uma primeira versão revista da lei de habitação económica possa estar pronta daqui “a umas semanas”, talvez “um mês”, adiantou Raimundo do Rosário. A intenção do secretário é acelerar o processo de maneira a aprovar a lei a tempo de ser aplicada ao novo concurso a abrir ainda este ano, adiantou. “Queremos fazer isto com alguma rapidez, porque é meu desejo ou é desejo nosso, de todos, que o novo concurso de habitação económica, que prometemos que faríamos este ano, eu gostaria que fizéssemos com a nova lei. Mas, também, se não for possível aprovar a lei a tempo, faremos na mesma esse concurso com a lei actual, mas eu gostaria que fizéssemos esse concurso com a lei nova”, insistiu Raimundo do Rosário. Os concursos de acesso à habitação pública não se realizam desde Março de 2014.