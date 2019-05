Música, dança, mediação e consultas jurídicas nas comemorações do Dia do Advogado

Durante o próximo fim-de-semana, o Largo do Senado será ocupado pelas actividades comemorativas do Dia do Advogado. Do programa fazem parte actuações de dança e música, mas também sessões gratuitas de consulta jurídica e de mediação.

As comemorações do Dia do Advogado arrancam amanhã, no Largo do Senado, e prolongam-se por três dias. O programa foi ontem apresentado em conferência de imprensa e inclui um vasto leque de performances de grupos locais e do interior da China. Este ano, para além das já habituais sessões de consulta jurídica, a novidade são as sessões de mediação e conciliação, também gratuitas. Os interessados têm até hoje para contactar a Associação dos Advogados e apresentar os casos para as sessões de consulta.

“Nestes dias vamos ter, como é costume, consultas gratuitas, além das actividades de entretenimento e divulgação que ocorrerão no Largo do Senado. Este ano vamos incluir no nosso programa sessões de conciliação e mediação gratuitas. Até amanhã [hoje], ainda pode haver pessoas a manifestar interesse em algum problema para submeter a conciliação e mediação”, anunciou ontem Jorge Neto Valente, presidente da Associação dos Advogados de Macau, na conferência de imprensa de apresentação do programa do Dia do Advogado.

Tanto as sessões de mediação e conciliação como as de consulta jurídica não terão qualquer custo e vão realizar-se nas instalações da Direcção dos Serviços de Turismo localizadas no Largo do Senado. Como os processos de mediação “não são ainda muito conhecidos do público”, Neto Valente adiantou que os mediadores também estarão disponíveis para explicar como funciona este método. “Mesmo que não tenham apresentado um caso concreto para ser resolvido podem ir lá perguntar como funciona e tomar mais contacto com este novo tipo que começa agora a ser falado e utilizado”, disse o advogado.

Este ano, as consultas jurídicas contam também com o apoio de advogados do interior da China, para responder a perguntas específicas sobre a legislação do continente. “Este ano é mais alargado, com o apoio da China Legal Service, que nos ajudou a seleccionar quatro advogados do interior de áreas diferentes que vêm cá ajudar os residentes de Macau”, explicou Neto Valente. As sessões de consulta jurídica acontecem entre as 10 e as 20 horas de sábado e domingo.

O desenvolvimento da mediação e conciliação será um dos focos principais da Associação dos Advogados de Macau durante este ano, na sequência da abertura, no final do ano passado, de um centro de mediação. Segundo disse Neto Valente, no decorrer deste ano serão realizadas várias formações de mediadores, mas este centro não irá contar apenas com pessoas formadas em Macau. “Nós vamos prestar especial atenção ao desenvolvimento da mediação e conciliação. Este ano vamos ter várias actividades de formação de mediadores e de implementação do centro, de modo a que ele esteja apetrechado com mediadores de diversas proveniências, não têm que ser advogados de Macau apenas”, disse o presidente da Associação dos Advogados de Macau.

As comemorações do Dia do Advogado arrancam amanhã, pelas 16 horas, no Largo do Senado, e terminam pelas 21 horas de domingo. Durante os três dias vão actuar grupos de Macau e do interior da China, com o programa a incluir performances de acrobacias, magia, danças de salão, judo, ballet e música.

CAIXA 1

Associação dos Advogados deve ser ouvida sobre acordos de extradição, defende Neto Valente

Jorge Neto Valente defende que a Associação dos Advogados deve ser consultada acerca do acordo para a entrega de infractores em fuga, que Macau se prepara para assinar com Portugal. Para o causídico, este “é um assunto que, segundo a lei, deve vir a consulta da Associação dos Advogados, porque tem a ver com direitos, liberdades e garantias”. “Até agora não nos foi dado conhecimento de coisa nenhuma, o que também me faz crer que o assunto ainda não está tão adiantado quanto pode fazer crer”, afirmou o presidente da Associação dos Advogados. Na terça-feira, foi publicado em Boletim Oficial um despacho do Chefe do Executivo a delegar poderes na secretária para a Administração e Justiça para celebrar com Portugal o acordo sobre a entrega de infractores em fuga. Sobre este acordo, pouco ou nada se sabe, apenas que não irá contemplar a entrega de nacionais, garantiu já Sónia Chan. Sobre um possível acordo semelhante com jurisdições como o interior da China, à semelhança do que está a ser discutido em Hong Kong, Neto Valente considera que “é um pouco prematuro tomar uma posição oficial sobre um texto que se desconhece inteiramente”. “Penso que o Governo de Macau não avançará enquanto não vir qual é a situação arranjada em Hong Kong”, afirmou o advogado, garantido que a associação a que preside não tem conhecimento de nenhum texto sobre este assunto. C.V.N.

CAIXA 2

Neto Valente “desiludido e desrespeitado” com não cumprimento do princípio do juiz natural

Jorge Neto Valente afirmou ontem ter-se sentido “muito desiludido e desrespeitado” por não ter sido aceite a opinião da Associação dos Advogados sobre o princípio do juiz natural na Lei de Bases da Organização Judiciária. Neste diploma ficou estipulado que apenas aos magistrados de nacionalidade chinesa será atribuída a competência de julgar casos de segurança nacional. Para o presidente da Associação dos Advogados, esta alteração legislativa foi prejudicial para a imagem externa da RAEM e foi “absolutamente injustificável”. “Foi um mau passo, mas não foi só o Governo. Foi a Assembleia [Legislativa] que achou que era essa a solução. Eles é que são os deputados, eles é que têm o poder legislativo, fazem o que querem, mesmo quando fazem asneiras”, afirmou o advogado. C.V.N.

CAIXA 3

Primeiro Congresso dos Advogados de Macau realiza-se em Setembro

A Associação dos Advogados de Macau vai organizar, em Setembro, o primeiro Congresso dos Advogados de Macau, anunciou ontem Jorge Neto Valente. O congresso terá por objectivo reflectir sobre o que foi a advocacia nos 20 anos da RAEM, e também sobre o futuro da profissão em Macau no contexto da Grande Baía. “Os advogados têm um desafio muito importante e, mais que um desafio, têm a oportunidade de estender as suas actividades à Grande Baía, e isso certamente vai trazer grandes alterações à maneira como nós encaramos a profissão e os projectos de vida dos advogados”, afirmou o presidente da Associação dos Advogados de Macau. O congresso acontece este ano como forma de comemorar o 20º aniversário do estabelecimento da RAEM, mas também porque a associação entende que agora já tem “um número suficiente para se fazer um acontecimento desta envergadura”. De acordo com Neto Valente, a associação a que preside conta actualmente com 430 advogados efectivos e 120 advogados estagiários. Também em Setembro irá ter lugar em Macau a terceira reunião das associações de advogados da Grande Baía. C.V.N.

CAIXA 4

Nam Van vai processar RAEM por perda de terrenos na Praia Grande

A RAEM vai ser processada pela Sociedade de Investimento Imobiliário Nam Van na sequência da perda de terrenos no Fecho da Baía da Praia Grande por não aproveitamento dentro do prazo. A informação foi ontem avançada por Jorge Neto Valente, advogado com ligações à empresa, aos canais portugueses da TDM. De acordo com a Rádio Macau, a companhia vai apresentar, junto do Tribunal Administrativo, uma acção para “pedir a responsabilidade da RAEM”. Por definir estão os valores da indemnização que será pedida, com a sociedade a ter ainda que calcular os prejuízos. O prazo da concessão dos terrenos da Nam Van terminou a 31 de Julho de 2016, depois de 25 anos sem aproveitamento dos lotes, mas só em Maio do ano passado é que o termo da concessão foi oficializado com a sua publicação em Boletim Oficial.