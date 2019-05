Monte Carlo atira Polícia para a zona de despromoção

O Monte Carlo venceu ontem a equipa da Polícia, por 3-0, regressando às vitórias na Liga de Elite. O resultado deixou a formação da Polícia na zona de despromoção, já que na outra partida da noite o Tim Iec venceu os Sub23, por 2-1.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Depois da surpreendente vitória frente ao Benfica de Macau, há duas jornadas, o Monte Carlo tropeçou na partida seguinte frente ao Tim Iec num jogo que terminou sem golos. Ontem, porém, os ‘canarinhos’ conseguiram retomar a rota das vitórias, vencendo a formação da Polícia por 3-0. “Foi uma grande vitória porque vínhamos de um empate contra o Tim Iec e foi difícil para nós. Vencemos o Benfica, e depois empatámos a zero com o Tim Iec, foi uma grande desilusão e um péssimo resultado para a nossa equipa”, disse Diarra ao PONTO FINAL no final da partida.

O avançado dos ‘canarinhos’, autor de dois golos nesta partida, esteve muito perto de carimbar o ‘hat-trick’ através da marcação de uma grande penalidade, mas permitiu a defesa do guarda-redes contrário. Na recarga, e novamente só com o guardião contrário pela frente, acabou por atirar para as nuvens. “Não sou muito bom a marcar penáltis, mas nunca tinha feito um ‘hat-trick’ em Macau e pedi para me deixarem marcar, talvez para a próxima!”, acrescentou, entre sorrisos, o jogador do Monte Carlo.

A partida começou praticamente com sentido único, em direcção à baliza da equipa da Polícia, que procurava responder como podia à pressão do adversário. O golo, porém, chegou apenas dois minutos antes do intervalo, num cabeceamento de Chan Man Kuan. O reatar da partida trouxe mais do mesmo, embora com algumas tentativas (tímidas) de ataque por parte da Polícia, que ainda teve um ou dois lances em que poderia ter marcado. O jogo acabou por ficar sentenciado em apenas cinco minutos, aos 73 e 78, com dois golos de Diarra, estabelecendo em 3-0 o marcador final.

Na outra partida disputada ontem, o Tim Iec conseguiu dar a volta e vencer os Sub23, por 2-1, depois de ter entrado praticamente a perder. Um golo de Luís Amorim, aos 38, e de Lei Chi Seng, aos 93, acabaram por carimbar a vitória e três preciosos pontos, permitindo ao Tim Iec deixar a zona de despromoção por troca com a Polícia.