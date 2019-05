GCS recua e permite entrada da Macau Concealers no portal de informações do Governo

É uma “pequena vitória” para a Macau Concealers, publicação ligada à Associação Novo Macau, que estava arredada do portal de informações oficial do Governo para a imprensa. Agora, à boleia do Chefe do Executivo, o Gabinete de Comunicação Social voltou atrás e concedeu duas contas para os jornalistas da Macau Concealers. Uma “decisão muito importante para a liberdade de imprensa em Macau”, considerou o advogado Jorge Menezes.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

No ano passado, o Gabinete de Comunicação Social (GCS) lançou o GovInfo Hub, um novo portal para difundir informações oficiais directamente para os órgãos de comunicação social, mas negou o acesso à publicação Macau Concealers, sob a justificação de que não haveria espaço para os jornalistas deste meio e de que, por se tratar de um órgão online, não teria direito a este recurso. Foi, então, interposto um recurso hierárquico para o Chefe do Executivo, que acabou por revogar a decisão de não contemplar a Macau Concealers e que fez o GCS voltar atrás, permitindo o acesso a esta publicação. Este caso serviu para “ver o GCS assegurar um direito fundamental, que é a liberdade de imprensa”, disse ao PONTO FINAL o advogado Jorge Menezes.

A Macau Concealers viu o seu pedido para aceder ao portal negado por Victor Chan a 9 de Novembro. O director do GCS argumentava, na altura, que a recusa se devia ao facto de a publicação ser online e de ter apenas uma edição impressa por ano. Além disso, Victor Chan disse ainda que não havia espaço, neste novo portal, para as contas da Macau Concealers. Assim, a 28 de Novembro, “eles fizeram uma reclamação para o autor do acto, o próprio director do GCS, que ele indeferiu” e, mais tarde, “eu fiz um recurso hierárquico para o Chefe do Executivo, em que aleguei várias coisas, entre as quais que a lei da liberdade de imprensa em lado algum diz que possa haver uma discriminação entre órgãos de comunicação social online ou órgãos de comunicação social escrita”, recordou Jorge Menezes.

Além de contestar os argumentos apresentados por Victor Chan, no recurso enviado a Chui Sai On o advogado alegou ainda que houve uma falta de audiência prévia. Quando um órgão de administração pretende indeferir um pedido de um particular, este tem de ser ouvido antes de proferida a decisão, o que não aconteceu neste caso.

Através de um comunicado divulgado ontem, a Macau Concealers fez saber que, a 10 de Abril deste ano, o gabinete do Chefe do Executivo anulou a decisão do GCS de excluir este órgão do acesso ao GovInfo Hub, precisamente devido à falta da audiência prévia. Na sequência, o GCS, que podia ter concedido a audiência prévia, acabou por voltar atrás e alterar a sua posição, aprovando a criação das duas contas da Macau Concealers no GovInfo Hub.

“O GCS voltou a reflectir sobre a decisão e deferiu o nosso pedido sem fazer qualquer limitação. Podia ter atribuído [a audiência prévia] e dito ‘nós não concordamos com este ou aquele argumento’, mas não foi isso que fizeram”, referiu Jorge Menezes, explicando: “O que aconteceu é que o GCS, por sua iniciativa – e em parte empurrado pela decisão do Chefe do Executivo – inverteu a sua posição e, portanto, tomou uma decisão a favor da liberdade de imprensa”. Para o advogado, esta “é uma decisão muito importante para a liberdade de imprensa em Macau, é uma decisão fundamental”.

“A partir do momento em que eles deferiram com base nos meus argumentos, eu tenho legitimidade para concluir que o GCS concordou com os argumentos, designadamente o argumento de que não se justifica a discriminação, à luz da lei de imprensa e Lei Básica, entre imprensa escrita e imprensa online e entre imprensa periódica diária ou semanária. A liberdade de imprensa é para todos, não é só para alguns”, afirmou o causídico. Não só a publicação, cuja directora é Kam Sut Leng, também presidente da Associação Novo Macau, sai beneficiada deste processo: “Este caso serviu, não só para decidir um caso concreto de aplicação de um direito a uma instituição em concreto, mas, quanto a mim, serviu essencialmente para ver o GCS assegurar um direito fundamental, que é a liberdade de imprensa”.

Na nota divulgada ontem, a Macau Concealers refere-se a esta como uma “pequena vitória”, e diz esperar que este caso “recorde a imprensa local da importância da salvaguarda dos direitos em Macau”. “É necessário que toda a gente defenda a liberdade que resta”, apela a publicação.