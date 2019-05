“É muito importante definir bem os conceitos” de notícias falsas, alerta Neto Valente

Jorge Neto Valente afirmou ontem ser “muito importante definir bem os conceitos” de notícias falsas ou tendenciosas e rumores. O alerta do presidente da Associação dos Advogados de Macau foi deixado em resposta à proposta da Lei de Bases da Protecção Civil, admitida na Assembleia Legislativa (AL), que propõe a criação do crime contra a segurança, ordem e paz públicas em incidentes súbitos de natureza pública para quem difundir “notícias falsas, infundadas ou tendenciosas” em situações de calamidade.

“Numa cultura de liberdade há uma tolerância maior para o que é perigoso socialmente e não é. Numa cultura restritiva e de controlo de ideias e pensamentos é mais perigoso, porque qualquer coisa pode servir de pretexto para criminalizar e julgar como crime aquilo que noutra jurisdição não seja”, afirmou Neto Valente, frisando que “é muito importante definir bem os conceitos”.

O alerta do presidente da Associação dos Advogados de Macau foi deixado em resposta à criação do crime contra a segurança, ordem e paz públicas em incidentes súbitos de natureza pública previsto na Lei de Bases da Protecção Civil, admitida na AL. Pode ser punido com pena de prisão até dois anos ou de multa até 240 dias quem “elaborar, difundir ou transmitir notícias falsas, infundadas ou tendenciosas relativas a riscos, ameaças e vulnerabilidades, perante incidentes súbitos de natureza pública”.

Esta novidade, anunciada já pelo Conselho Executivo na passada sexta-feira, apresenta uma alteração face ao que tinha sido proposto pelo Governo durante a consulta pública. Na altura, era sugerida a criação de um crime de falso alarme social, punível com pena até três anos de prisão, para quem, após a declaração do estado de prevenção imediata, emita ou propague boatos ou rumores falsos. C.V.N.