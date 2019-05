Defesa alega que TJB violou Lei Básica no processo de Scott Chiang

Os advogados de Scott Chiang acusam o Tribunal Judicial de Base (TJB) de violar o direito fundamental de defesa e o princípio “Um País, Dois Sistemas”, consagrados na Lei Básica. No recurso interposto para o Tribunal de Segunda Instância (TSI), Pedro Leal e Jorge Menezes afirmam ainda que as decisões do TJB violaram o acórdão da segunda instância, que tinha atribuído ao arguido o direito de requerer o que entendesse necessário à sua defesa, e alegam que a prova produzida no julgamento de Maio do ano passado perdeu entretanto a sua eficácia, não podendo ter sido utilizada na audiência de 30 de Abril. Os causídicos pedem a absolvição de Scott Chiang, anteontem acusado de reunião e manifestação ilegal, ou a anulação do julgamento e sua repetição.

“Um julgamento que silencie o arguido, proibindo-o de prestar declarações, é uma violação do direito fundamental de defesa, do conceito de Estado de Direito e do Princípio Um País Dois Sistemas, consagrados na Lei Básica”, pode ler-se no recurso, apresentado após a condenação de Scott Chiang, a que o PONTO FINAL teve acesso. Pedro Leal e Jorge Menezes afirmam que “o arguido nunca se pôde pronunciar, em nenhuma das audiências, sobre se praticou os actos de realização de manifestação que estão na base do crime imputado”. Isto porque, no ano passado, o activista respondeu pelo crime de desobediência qualificada e, no mês passado, não lhe foi dada oportunidade de se defender do crime de reunião e manifestação ilegal.

Pedro Leal e Jorge Menezes defendem que o TJB errou ao ter retomado a audiência de julgamento passados 11 meses, uma vez que o Código de Processo Penal determina que “o adiamento não pode exceder 60 dias, perdendo eficácia a produção de prova já realizada se não for possível retomar a audiência neste prazo”. “Toda a prova produzida na audiência de 2018 perdeu eficácia. Não tendo sido produzida qualquer prova na audiência de 2019, o arguido deve ser absolvido”, argumentam os causídicos.

Para os advogados, a importância do direito de defesa pode ver-se no facto de que, em Maio de 2018, Scott Chiang foi absolvido do crime de desobediência qualificada, acusação da qual se defendeu em sede de julgamento. O mesmo não foi possível para o crime de reunião e manifestação ilegal, uma vez que, a 30 de Abril, a juíza apenas permitiu que se falasse de Direito e não sobre matéria de facto. “O TJB negou o direito de reestruturar a defesa, não admitindo testemunhas, não admitindo produção de prova, não admitindo discussão de facto, não admitindo declarações do arguido sobre factos”, lê-se no recurso. C.V.N.