Agente alfandegário sob investigação por causa de fuga de imigrante ilegal

Autoridades estão a investigar possível caso de negligência. O director-geral dos Serviços de Alfândega afirma que a falta de guardas no território continua a preocupar as forças de segurança. Sem tantos recursos humanos como queriam, as esperanças de uma fiscalização mais eficaz estão depositadas na tecnologia.

João Carlos Malta

joaomalta.pontofinal@gmail.com

O director-geral dos Serviços de Alfândega, Vong Iao Lek, afirmou ontem que está a decorrer um inquérito disciplinar ao agente envolvido na fuga do imigrante ilegal que entrou no território na semana passada. O fugitivo, entretanto, já foi detido pelas autoridades, depois de ter estado pelo menos três dias a monte. Após a detenção, o indivíduo foi repatriado para a China continental.

O director-geral explicou que, neste momento, decorre uma investigação para perceber se houve comportamento negligente por parte do agente alfandegário envolvido neste processo. Estas declarações ocorreram no final da cerimónia de encerramento do curso de formação e ingresso para a categoria de verificador alfandegário, que decorreu na Escola Superior das Forças de Segurança, em Coloane. “Foi imposto àquele agente alfandegário um processo disciplinar. Neste momento, ainda não se pode dizer que tenha havido negligência porque o inquérito está a decorrer”, explicou Vong Iao Lek.

O mesmo responsável explicou que a duração deste processo, que ainda se encontra em fase de instrução, vai depender do parecer do instrutor. As datas das decisões só se poderão definir depois de saber se há ou não um pedido do prolongamento da investigação.

Na semana passada, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, falou sobre este caso para explicar que as câmaras de videovigilância, espalhadas por toda a cidade e a crescer em número, não ajudaram na detenção do fugitivo. Chak também esteve presente nesta cerimónia, mas não falou com a comunicação social.

Faltam ainda muitos agentes alfandegários

Em 2019, a Escola Superior de Forças de Segurança bateu o recorde de formação de agentes alfandegários dos últimos 13 anos, num total de 146. No entanto, segundo o director-geral dos Serviços de Alfândega, continuam a faltar recursos humanos neste serviço. Vong Iao Lek falou de um plano para aumentar o quadro de pessoal e acredita que, apesar das muitas vagas em aberto, no futuro essas posições acabem por ser preenchidas.

O director-geral disse ainda que faz parte da estratégia ter cada vez mais tecnologia que permita às autoridades fazer melhor o seu trabalho, e que isso resultará também numa menor necessidade de pessoal. “Temos 85 km2 de zona costeira, e com estas novas tecnologias podemos melhor controlar esta área”, defendeu.

Em Novembro do ano passado, o secretário para a Segurança reconheceu o mesmo e admitiu que existe falta de agentes dos serviços alfandegários no território. Aliás, a situação agravou-se com a abertura da nova Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, que aumentou a pressão sobre o trabalho de fiscalização. A instrução para a formação de novos agentes dura dez meses e está dividida em três fases.

“Estilo de vida irrepreensível”

Ainda antes, durante os discursos oficiais da cerimónia de final de curso, o director da Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, Hoi Sio Iong, falou da importância cada vez maior que os agentes alfandegários têm na sociedade da RAEM. Afirmou que estes profissionais têm de ser exemplares. “Devem agir segundo a norma de conduta, serem incorruptíveis e seguidores da lei, bem como, ter um estilo de vida irrepreensível para resistir ao aliciamento”, defendeu Hoi Sio Iong.