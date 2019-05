TJB mantém condenação de Scott Chiang por manifestação ilegal: “Mais uma página negra na história da RAEM”

Pela segunda vez em menos de um ano, Scott Chiang foi condenado por reunião e manifestação ilegal na sequência do protesto de Maio de 2016. A defesa vai interpor recurso e acredita que, ou o arguido será absolvido, ou haverá lugar a um terceiro julgamento.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Escreveu-se ontem “mais uma página negra na história da RAEM”, com a condenação do activista político Scott Chiang por reunião e manifestação ilegal. As palavras são do seu advogado, Jorge Menezes, para quem o Tribunal Judicial de Base (TJB) demonstrou “uma falta de compreensão do que é o direito de manifestação e reunião”. O ex-presidente da Associação Novo Macau foi condenado a 120 dias de multa, a mesma pena que lhe tinha sido aplicada há quase um ano pelo mesmo crime, e vai novamente interpor recurso da condenação. Logo após a leitura do acórdão, a defesa, assumida também por Pedro Leal, apresentou recurso da decisão do TJB de não aceitar vários pedidos, nomeadamente o arrolamento de testemunhas. No final da sentença, ficou a mensagem da juíza: “Podem manifestar opiniões, mas dentro da lei”.

“Acredito verdadeiramente que este caso não é sobre se o Scott Chiang deve sair em liberdade, mas sim uma avaliação sobre se a lei de reunião e manifestação foi feita para defender este direito ou para restringir esta liberdade”, afirmou o activista, à saída do tribunal. “Daquilo que eu ouvi, temos que aceitar que, de acordo com o tribunal, esta liberdade em Macau está bastante restringida e dependente da consideração da polícia e da Administração”, declarou. Para o activista, o que o tribunal procurou fazer foi criar um precedente e “suprimir a iniciativa das pessoas se juntarem a este tipo de iniciativas, por mais pacíficas que sejam”. Ainda assim, mantém-se optimista: “Apesar de vivermos um tempo difícil em termos de separação de poderes e integridade do sistema, temos de manter a fé se queremos que esta cidade avance”.

A visão do activista é partilhada pelo seu advogado, que defendeu ter havido “uma falta de compreensão do que é o direito de manifestação e reunião”. “É mais um caso em que um direito fundamental foi violado, não só pela polícia, como pelo tribunal, o que é motivo de tristeza e é motivo de preocupação”, afirmou Jorge Menezes. “É mais uma página negra na história da RAEM, porque fica sempre uma marca de haver um tribunal que entende que uma coisa destas é não só ilegal como é um crime”, declarou o causídico, que vê a “única ilegalidade” deste caso na sentença do TJB de Maio do ano passado. Na altura, Scott Chiang e o deputado Sulu Sou foram condenados pelo crime de reunião e manifestação ilegal quando se encontravam acusados de desobediência qualificada. Por esta razão, o Tribunal de Segunda Instância (TSI) anulou a condenação e ordenou um novo julgamento que aconteceu a 30 de Abril.

Para esta nova audiência, a defesa apresentou cerca de uma dezena de pedidos, entre eles o arrolamento de testemunhas, que foram todos rejeitados pelo TJB. No entender da juíza, como os factos eram os mesmos, apesar de ter sido alterado o crime, não havia necessidade de voltar a analisar as mesmas provas. Jorge Menezes e Pedro Leal não concordam e por isso apresentaram ontem, imediatamente a seguir à leitura da sentença, um recurso para o TSI sobre esta decisão do TJB. Os causídicos pedem, em primeiro lugar, a absolvição de Scott Chiang ou, se o tribunal assim o entender, a anulação do julgamento e sua repetição. “Imagino que vamos estar cá de novo para um terceiro julgamento, porque os arguidos têm direito a ser julgados. Há limites à criatividade jurídica e estou em crer que, no mínimo, ou é absolvido ou terá que se repetir”, afirmou Menezes.

No entender do TJB, ficou provado que Scott Chiang violou a lei “dolosamente e conscientemente” quando, em Maio de 2016, na sequência de uma manifestação contra a doação de 100 milhões de renminbis à Universidade de Jinan, se deslocou com outros manifestantes à residência oficial do Chefe do Executivo para entregar uma carta. Chegados ao Palácio de Santa Sancha, o acesso estava barrado pelas autoridades, pelo que acabaram por enviar as missivas sob a forma de aviões de papel. A magistrada frisou que os manifestantes sabiam “perfeitamente” que o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) tinha já limitado os locais do protesto, o que não incluía a colina da Penha. “Como cidadãos têm direito à reunião, que está protegido pela Lei Básica, mas sempre nos termos da lei, não o podem fazer à toa”, afirmou a juíza. “Todos nós podemos ter as nossas opiniões, mas temos que as expressar de acordo com a lei”, sentenciou.

A defesa de Scott Chiang prepara-se agora para interpor recurso da sentença condenatória ontem conhecida, tendo 20 dias para o fazer. O arguido foi condenado a 120 dias de multa, correspondente a 24 mil patacas. A única diferença face à decisão do ano passado é o valor da multa, anteriormente definida em 27.600 patacas, uma vez que desde então se alterou a situação familiar do activista. Chiang incorria numa pena máxima de até dois anos de prisão ou 240 dias de multa.