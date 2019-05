Nova creche da Santa Casa terá capacidade para 100 crianças

António José de Freitas, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Macau, disse ontem que a instituição espera poder abrir uma nova creche no início do ano lectivo de 2020/2021. Esta creche, adiantou o provedor ao PONTO FINAL, deverá ter capacidade para 100 crianças.

Segundo as previsões de António José de Freitas, o projecto deverá ser aprovado ainda este ano, o que poderá fazer com que a creche esteja pronta em Setembro do próximo ano: “O projecto ainda está nas obras públicas, mas penso que, brevemente, se calhar ainda em 2019 – um ano de festa da Santa Casa – vamos poder ter esta boa novidade de ver o projecto ser aprovado ainda este ano”. “Depois de levar avante as obras, se o projecto for aprovado até ao final do ano, podemos, seguramente, ter a nova creche para o novo ano lectivo, em Setembro de 2020”, adiantou o provedor da Santa Casa.

A nova creche, que será criada na Avenida da República, terá espaço para uma centena de crianças. “Aquilo é uma vivenda que vai ser adaptada para uma creche, não tem muito espaço e, conforme as condicionantes definidas pelo Instituto de Acção Social, deve ter capacidade para 100 crianças”, indicou o provedor. Assim, a Santa Casa passará a poder acolher 358 crianças, uma vez que a creche que a instituição tem na zona do NAPE tem espaço para 258 crianças.

António José de Freitas disse ainda que a instituição vai estudar projectos sociais que possam apoiar os residentes de Macau em outras cidades da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Porém, ainda não há nenhum tipo de projecto em estudo nem nenhum calendário, referiu o provedor. “Há apenas esta ideia”, disse”.

O responsável admitiu ainda que atrair pessoas para o voluntariado em Macau é um dos desafios para o futuro: “Acho que podemos, com tempo, incentivar mais a juventude a trabalhar para as obras sociais. Não temos tido muitos funcionários, a não ser em eventos pontuais. Há poucas pessoas a voluntariar-se”. A.V.