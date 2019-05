Leonel Alves pede sangue novo: Macau é “tão frágil, que precisa de transfusões diárias”

Depois da discussão de ontem sobre o fenómeno do envelhecimento na Europa, no âmbito do XII Congresso Internacional das Misericórdias, Leonel Alves transportou a questão para Macau, focando-se no problema da escassez de mão-de-obra. “Acho que precisamos sempre de sangue novo”, referiu o presidente da assembleia-geral da Santa Casa da Misericórdia de Macau.

O peso do envelhecimento da população também se faz sentir em Macau, tanto ao nível dos gastos do Governo para com as faixas etárias mais velhas, como na escassez de mão-de-obra, indicou ontem Leonel Alves. Após o painel “O Fenómeno do Envelhecimento – Uma Abordagem Europeia”, inserido no XII Congresso Internacional das Misericórdias, que se realiza em Macau, o presidente da assembleia-geral da Santa Casa da Misericórdia, admitiu que o território precisa de mão-de-obra estrangeira para colmatar esse envelhecimento. José Silva Peneda, presidente da assembleia-geral da União das Misericórdias Portuguesas, referiu-se ao envelhecimento na Europa como “suicídio demográfico”, dizendo que também a Europa precisa da mão-de-obra estrangeira e que as Misericórdias têm o papel de “fazer com que culturas diferentes possam ser compatibilizadas nesta necessidade de relação entre povos”.

O envelhecimento da população “é uma questão transversal, existe em toda a parte do mundo devido à melhor qualidade de vida e também aos avanços tecnológicos na medicina”, começou por explicar Leonel Alves, acrescentando que “um dos problemas cruciais é o orçamento para cobrir todos estes encargos, não só com as pensões, com os hospitais, com pessoas que têm problemas de saúde, acamadas, é um problema social de grande dimensão”. O peso na segurança social de Macau também se faz sentir. Para o antigo deputado à Assembleia Legislativa, tem havido “um esforço muito grande da parte do Governo de dotar o fundo de segurança social de receitas suficientes para arcar com essas responsabilidades”.

No que toca às necessidades de mão-de-obra, Leonel Alves vê com bons olhos o recurso aos trabalhadores estrangeiros, e lembrou que “Macau sempre viveu de pessoas de fora”. É necessário “sangue novo”. “Macau é tão pequeno, tão frágil, que precisa de transfusões diárias”, afirmou. “Ao nível do envelhecimento, tem de haver pessoal adequado na enfermagem, paramédicos, médicos, pessoas que se interessam pelas novas tecnologias, para debelar o problema das pessoas da 3.ª e 4.ª idades”, assinalou Leonel Alves, acrescentando que, “se não houver a formação de quadros locais, temos de pensar em atrair pessoas de fora”. “Macau precisa sempre de sangue novo, Macau é insuficiente ‘per se’, e as pessoas que podem resolver os nossos problemas devem ser sempre bem-vindas”, reforçou.

MAIS CAIXÕES DO QUE BERÇOS

José Silva Peneda considerou, na sua intervenção, que a situação do envelhecimento na Europa é um “suicídio demográfico”. “A palavra suicídio parece-me adequada, na maioria dos Estados-membro da Europa fabricam-se mais caixões do que berços. A Europa apresenta, nos nossos dias, a maior perda de população do continente na história moderna”, explicou o presidente da assembleia-geral da União das Misericórdias Portuguesas. O antigo ministro do Emprego e da Segurança Social de Portugal, entre 1987 e 1993, disse que “numa só geração, a Europa ficará irreconhecível, e há quem compare mesmo esta situação demográfica com aquela que se viveu com a peste negra do século XIV”.

“A Europa, para evitar o suicídio demográfico, tem de apostar muito em políticas que promovam a natalidade, uma política que permita às pessoas terem o número de filhos que desejam, sem baixar o nível de vida”, apontou o também antigo deputado ao Parlamento Europeu pelo PSD. Além disso, “a Europa também precisa de uma política de migrações. Essa política é urgente, porque, só num ano, a população de imigrantes cresceu dois milhões de habitantes. A muito fraca taxa de natalidade da Europa, combinada com o aumento da imigração, vai ter consequências ao nível da transformação da cultura europeia, por isso, a Europa precisa de integrar ainda melhor os estrangeiros que já estão na Europa e perceber o papel da escola na integração”. “Os imigrantes são cada vez mais necessários à Europa”, frisou José Silva Peneda.

As Misericórdias têm, então, o papel de, “num cenário assustador que associa o suicídio demográfico com a xenofobia”, ser o ponto de ligação entre as comunidades: “Um papel interventor que tem a ver com as políticas de integração, mas também com políticas de sensibilização para este risco”. “As Misericórdias têm o papel de partilhar experiências, abrir novos mundos ao mundo, fazer com que culturas diferentes possam ser compatibilizadas nesta necessidade de relação entre povos”, concluiu Silva Peneda.

Leonel Alves lança elogios a Ho Iat Seng

À margem do Congresso Internacional das Misericórdias, Leonel Alves deixou vários elogios ao, até agora, único candidato ao cargo de Chefe do Executivo. O também advogado descreveu o actual presidente da Assembleia Legislativa como “um indivíduo com uma grande paixão por Macau”. “Em várias instâncias em que tive oportunidade de trabalhar com ele, verifiquei que ele é altamente competente, compreende as questões de Macau e tem, no seu imaginário, uma visão para Macau progredir e dar um passo gigante para acompanhar o desenvolvimento económico desta região no âmbito das políticas da nova era da China”, afirmou o antigo deputado. A.V.