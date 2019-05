Festival Fringe está a recolher propostas até Junho

A 19ª edição do Festival Fringe da Cidade de Macau, organizado pelo Instituto Cultural (IC), realiza-se em Janeiro do próximo ano e a recolha de propostas de programas e locais de espectáculo encontra-se aberta, até às 17 horas do dia 21 de Junho de 2019. O IC convida os artistas de Macau e todas as associações culturais sem fins lucrativos registadas na Direcção dos Serviços de Identificação de Macau a apresentarem as suas propostas. “Todas as formas de artes performativas ou actividades artísticas, incluindo obras estrangeiras ou colaborações inter-regionais são bem-vindas, enquanto a prioridade será dada a produções locais, ‘site-specific’ e trabalhos que tenham conexão com a cultura e a comunidade local”, refere uma nota oficial.

Para além de um convite aberto à recolha de propostas, esta edição do Festival Fringe inclui o novo projecto “Crème de la Fringe”. Os participantes devem organizar um “mini festival” para o 19º Festival Fringe da Cidade de Macau, “com base numa comunidade ou tema”. O “mini festival” deve incluir pelo menos três programas e duas actividades relacionadas, sendo o orçamento para toda a unidade de 500 mil patacas. Com isso, o IC espera atrair uma maior participação de produtores e curadores locais e incentivar as produções que têm conexão com a cultura e a comunidade locais.

A fim de proporcionar uma plataforma de intercâmbio entre artistas locais e estrangeiros, o Fringe irá convidar individualidades da indústria, organizadores de eventos e produtores de outras regiões para apreciarem os programas do Festival. O IC indica ainda que os programas locais ou inter-regionais que participem no Festival Fringe e que demonstrem maior potencial poderão ser incluídos no 32.º Festival de Artes de Macau. O IC irá realizar uma sessão de esclarecimento no dia 20 de Maio, pelas 19h30, no Instituto Cultural, na Praça do Tap Siac, apresentando o conteúdo e as informações relevantes sobre a recolha de propostas de programa. C.A.