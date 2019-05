Duas dezenas de funcionários do CPTTM partilham relações familiares, revela CCAC

O último relatório do Comissariado Contra a Corrupção revelou que existe uma “proporção demasiado alta” de trabalhadores com relações familiares entre si no Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau. São 21 pessoas que se encontram nesta situação, num universo de apenas 101 funcionários.

Catarina Vila Nova

Das 101 pessoas que trabalhavam no Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (CPTTM), até Abril de 2017, 21 tinham relações familiares entre si. A informação foi ontem revelada num relatório do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), que acusa o organismo de ser “demasiado negligente” por ter falhado em apresentar documentação sobre a contratação de funcionários. As ligações familiares entre trabalhadores do CPTTM tinham já sido desvendadas no relatório de actividades do CCAC de 2018, mas, na altura, eram apenas conhecidas 16 pessoas que se encontravam nesta situação. O órgão de investigação recomenda agora que seja reforçada a fiscalização das pessoas colectivas de utilidade pública administrativa e das sociedades com capitais públicos.

No relatório de actividades referente ao ano passado, o CCAC revelou “vários problemas na contratação e na promoção de trabalhadores por parte do CPTTM, nomeadamente situações de nepotismo e de gestão irregular”. Na altura foi detectado que, das 101 pessoas que trabalhavam neste centro, até Abril de 2017, 16 tinham relações familiares entre si. O comissariado abriu posteriormente uma investigação complementar a este caso, descobrindo que, afinal, são 21 os trabalhadores com relações familiares entre si. Em causa estão relações entre pais e filhos e entre cônjuges. Entretanto, seis destes funcionários já se desvincularam do serviço, indica o CCAC num comunicado ontem divulgado.

No decorrer da investigação, o CPTTM não conseguiu fornecer ao CCAC os documentos relativos à contratação de alguns trabalhadores, nem mesmo as propostas de contratação. Como exemplo, é apontado um casal que estava empregado neste centro, mas o organismo não foi capaz de disponibilizar “qualquer informação sobre o recrutamento dessas duas pessoas”. “Na falta de informações objectivas, dificilmente pode o CCAC chegar a uma conclusão de que a relação familiar em questão teve, ou não, influência no ingresso”, lê-se no comunicado.

Shuen Ka Hung, director-geral do CPTTM, afirmou ao CCAC que, uma vez que, na investigação interna, não tinha sido encontrado nenhum documento que comprovasse irregularidades em relação aos trabalhadores em questão, o mesmo julgou que “os familiares não tinham participado nos respectivos processos de recrutamento” e que “não se verificou nenhuma irregularidade no que respeitava à questão do ingresso”. Opinião diferente tem o CCAC, que considera que, “na falta de informações completas relativas aos recrutamentos, a conclusão de ‘não existência de irregularidades porque não há documentos comprovativos’ é demasiado negligente”. Ademais, acrescenta o comissariado, na investigação complementar foram encontrados documentos que demonstram a participação de um trabalhador no processo de recrutamento do seu familiar.

Para o CCAC, a existência de relações familiares entre trabalhadores num serviço não implica “necessariamente” a existência de qualquer irregularidade, nem, por si só, “qualquer situação de nepotismo no respectivo ingresso”. “No entanto”, ressalva o órgão de investigação, “tendo em conta as práticas anteriores do CPTTM, de não divulgação ao público de informações relativas a recrutamento, de demasiada arbitrariedade nos processos de selecção, bem como da proporção demasiado alta dos trabalhadores com relações familiares entre si, mesmo que não exista qualquer irregularidade no ingresso dos trabalhadores em questão, tal pode provocar facilmente dúvidas junto do público e queixas por parte de trabalhadores”.

O CCAC recomenda que seja reforçada a fiscalização sobre as pessoas colectivas de utilidade pública administrativa, criadas pelo Governo, e cujo funcionamento depende principalmente de verbas públicas, e sobre as sociedades com capitais públicos. O comissariado diz ainda, em resposta a Shuen Ka Hung, que afirmou que a contratação de funcionários do CPTTM diz apenas respeito à lei das relações laborais, que o centro, cujo funcionamento depende de verbas do Governo, não pode ter “meramente” este diploma como “critério único de actuação”. “Deve agir de acordo com os princípios fundamentais, nomeadamente os princípios da publicidade, da justiça, da imparcialidade e do impedimento”.