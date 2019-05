DST detecta dois casos suspeitos de guias turísticos ilegais

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) detectou dois casos suspeitos de exercício ilegal da profissão de guia turístico e levantou auto de notícia contra os infractores, indica um comunicado oficial emitido ontem. Os indivíduos que exerçam ilegalmente a profissão de guia turístico em Macau poderão ser punidos com uma multa de 20 a 30 mil patacas, de acordo com a legislação actual.

A Divisão de Inspecção da DST recebeu uma comunicação do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) na passada sexta-feira, 10 de Maio, a informar sobre uma denúncia de um residente, indicando haver um indivíduo suspeito de exercício ilegal da profissão de guia turístico, na zona de largada de passageiros destinada a autocarros de ligação gratuita de um complexo de entretenimento na Taipa. Segundo a nota oficial, a Divisão de Inspecção da DST “iniciou imediatamente o acompanhamento do caso e, após análise das provas e depoimentos, verificou a existência de fortes indícios do exercício ilegal da profissão de guia turístico em Macau pelo indivíduo do Interior da China em causa, tendo levantado um auto de notícia contra o mesmo”, indica a nota oficial.

O grupo turístico envolvido neste caso contava com 48 pessoas provenientes de Maoming, na província de Guangdong. A DST indica que enviou, na quinta-feira passada, inspectores ao posto fronteiriço das Portas do Cerco para realizar acções de combate a guias turísticos ilegais, “tendo levantado com sucesso um auto de notícia contra um indivíduo que exercia as funções de guia turístico sem possuir o cartão de guia turístico de Macau”. A DST informa que vai continuar a realizar inspecções e combates direccionados. Caso descubra visitantes envolvidos no exercício ilegal da profissão de guia turístico, “serão imediatamente tomadas acções para acompanhamento dos casos e os infractores severamente punidos”, alertam os serviços. C.A.