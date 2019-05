Deputados querem que apenas residentes possam ser contabilistas

Apenas os residentes deverão poder obter o título de contabilista. Esta é a sugestão que os deputados da 3ª Comissão Permanente, que discute o “Regime de registo e exercício da profissão de contabilista”, faz ao Governo, para poder cumprir aquilo que é norma nos regimes legais de outros países.

O presidente da comissão, Vong Hin Fai, explicou aos jornalistas que a proposta de lei não especifica se é necessário ou não ser residente. “Ambos podem ter as qualificações, mas isso não quer dizer que ambos possam exercer. Para o fazer, terá de ser residente. Isso está de acordo com a prática internacional”, explicou.

Outro ponto em que os deputados querem introduzir alterações à proposta do Governo é no regime disciplinar, que não tem nenhuma regulamentação no documento inicial. Vong Hin Fai argumentou que a norma que enquadra os requisitos para a criação da Comissão de Contabilistas, que regulará a profissão, é demasiado vaga e que deverá ser mais precisa. Para completar o texto, a sugestão dos deputados é que se faça um decalque da lei que regula a actividade dos arquitectos e dos engenheiros. “O Governo irá ponderar”, anunciou o presidente da 3ª Comissão Permanente, que quer ainda que o Executivo preveja na lei a criação de mais três subcomissões especializadas: uma dedicada aos exames, a outra disciplinar, e uma última para o reconhecimento de qualificações.

“A Comissão terá autonomia para alterar as regras disciplinares”, explicou, ao mesmo tempo que defendeu que o recurso dos contabilistas sobre penas disciplinares deverá ser feito para a comissão especializada. “Mas nada disto está na proposta até ao momento”, ressalvou o deputado.

Já em relação aos motivos de recusa do pedido de licença para o desempenho da função, uma das sete alíneas prevê o impedimento para quem tenha praticado crimes contra o património com sentença transitada em julgado, mas deixa de fora crimes como o de falsificação de documentos e o de branqueamento de capitais. “A nova redacção da lei deve por isso dizer que pode requerer [a licença] desde que a pena seja inferior a três anos”, argumentou a mesma fonte, que ressalvou ainda que a lei, tal como está, não refere se para inviabilizar o registo do contabilista, o crime tem de ser cometido na prática da profissão ou noutras circunstâncias. J.C.M.