Coutinho pede protecção dos trabalhadores e revisão de sistema de queixa na DSAL

Na ausência de uma lei sindical, de direito à greve ou de negociação colectiva, o deputado José Pereira Coutinho questiona o Executivo sobre as medidas que tenciona tomar para proteger os direitos dos trabalhadores perante os interesses das grandes empresas. No entender do deputado, o Governo deve proceder à “revisão eficaz das leis” para proteger os direitos dos trabalhadores e assegurar a justiça e a imparcialidade.

Além disso, Pereira Coutinho pede uma revisão ou aperfeiçoamento do mecanismo de queixa na Direcção de Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), de maneira a que as queixas sejam “atentamente seguidas, seriamente tratadas e atempadamente solucionadas”. Numa interpelação escrita remetida ao Governo, o deputado dá como exemplo uma queixa que lhe foi apresentada por trabalhadores da Companhia de Electricidade de Macau, que viram os seus contratos revogados repentinamente, deixando-os sem rendimentos para sustentar os encargos do dia-a-dia. Nalguns casos, “os contratos cessaram mediante um aviso de dois dias e sem negociação”. Os referidos trabalhadores terão recorrido ao apoio da DSAL, mas “a resposta foi ambígua e não foi adiantada qualquer medida de apoio ou solução”, refere.

Pereira Coutinho, que já tentou por sete vezes fazer aprovar a proposta de “Lei do Direito Fundamental de Associação Sindical”, aponta que o regime existente “não protege eficazmente os residentes nos conflitos laborais”. “Além disso, “a lei não está a ser cumprida, violando-se a norma do artigo 27º da Lei Básica, segundo o qual ‘os residentes de Macau gozam o direito e liberdade de organizar e participar em associações sindicais e em greves’”, insiste o deputado. Ora, “como falta uma lei sindical e não há direito nem à negociação colectiva nem à greve, os empregadores menos escrupulosos podem fazer o bem entenderem para oprimir os trabalhadores e os seus direitos”, argumenta Pereira Coutinho. C.A.