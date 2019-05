Cinema, pintura, música e artesanato para celebrar África em Macau

A programação da Semana de África, que decorre entre 21 e 28 de Maio, inclui um concerto com “The Bridge”, “5as no Sports”, “Dat Trio” e “Stribilin”, que tocam em solidariedade para com as vítimas dos ciclones que atingiram Moçambique. No território, para apresentarem o seu trabalho, vão estar a realizadora Samira Vera-Cruz, de Cabo Verde, a designer de moda Patrícia Vasco, de Moçambique, e o pintor Sidney Sequeira, da Guiné Bissau.

Cláudia Aranda

Um concerto de solidariedade, dia 26 de Maio, para com as vítimas dos ciclones Idai e Kenneth, que afectaram gravemente as regiões Centro e Norte de Moçambique, integra este ano a programação da Semana de África em Macau, que se estende entre 21 e 28 de Maio. “Com este concerto, esperamos atrair a atenção do público para a situação em que ainda se encontram as vítimas dos dois ciclones”, disse ao PONTO FINAL o vice-presidente da Associação dos Amigos de Moçambique, Carlos Barreto. O responsável associativo adiantou que a música arranca às 16 horas, no Largo Camões, na Taipa, com a actuação de quatro bandas de Macau : “The Bridge”, “5as no Sports”, “Dat Trio” e a banda “Stribilin”.

As curtas-metragens “Hora di Bai” (“Hora de partir”), da realizadora e produtora cabo-verdiana Samira Vera-Cruz, e “Mana Kia”, da são-tomense Katya Aragão, marcam o arranque das celebrações da Semana de África, a 21 de Maio, e inauguram o ciclo de cinema, que decorre até 28 de Maio, no Clube C&C, na Avenida da Praia Grande, em Macau. Samira Vera-Cruz lidera uma palestra a 23 de Maio, às 18h30, na Faculdade de Indústrias Criativas da Universidade de São José (USJ), sobre “O Desenvolvimento do Cinema em Cabo Verde”. A realizadora, nascida em São Vicente, lançou-se com a curta-metragem “Buska Santu”, vencedora do prémio para a Melhor Ficção no Festival Oiá 2017, no Mindelo. Samira Vera-Cruz foi vencedora, também, do concurso Short Films PALOP-TL UE 25 anos, em representação de Cabo Verde, com o seu primeiro documentário “Hora di Bai”, com a duração de 24 minutos. O programa celebrava o 25º aniversário da cooperação entre Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e a União Europeia. Em 2017, a realizadora estreou a sua primeira longa-metragem, “Sukuru”, com uma trama sobre esquizofrenia e abuso de drogas, que vai ser exibida dia 24 de Maio.

No ciclo incluem-se, ainda, a longa de Nilton Medeiros, “Serviçais das memórias à identidade”, de São Tomé e Príncipe. De Moçambique é apresentado “O Grande Bazar”, de Lícino Azevedo. Uma co-produção entre Cabo Verde e Portugal, pelo português João Paradela, “Tarrafal, dez pancadas no carril”, completa o ciclo, a 28.

O Macau Art Garden acolhe a exposição do artista plástico Sidney Cerqueira, da Guiné-Bissau, com inauguração marcada para 22 de Maio. Sidney Cerqueira nasceu em Lisboa, mas cresceu em Bissau, regressando a Lisboa em 2004, altura em que começa a destacar-se na pintura, a carvão e a óleo, que usa para retratar temas fracturantes como a violência doméstica ou o abuso de menores.

De Moçambique, chega a designer de moda Patrícia Vasco, para dirigir um ‘workshop’ de vestuário com tecidos africanos, na USJ, a 22 de Maio, às 17h30. Uma exposição de artesanato da artista vai estar disponível ao público numa das galerias do Macau Art Garden ao longo da semana. Patrícia Vasco orienta uma passagem de modelos, no Roosevelt Hotel, às 19h30, dia 25, e a 26, ao longo do concerto por Moçambique.

Música inclui banda de estudantes de Cabo Verde

A selecção das bandas que tocam no concerto de solidariedade por Moçambique, explicou Carlos Barreto, foi uma escolha de José Chan, o líder da banda de jazz, “The Bridge”, ele também nascido em Moçambique, na Beira, cidade fortemente afectada em Março pelo ciclone Idai, adiantou Carlos Barreto. Nessa tarde, toca também a banda “5as no Sports”, trio que anima o bar com o mesmo nome, na Taipa. Rita Portela, François Girouard e Iat U Hong formam o “Dat Trio”, enquanto que a banda “Stribilin” é constituída por estudantes de Cabo Verde em Macau.

O público que queira se associar à causa solidária por Moçambique pode entrar em contacto com a associação, que também vai estar presente no concerto, adiantou Carlos Barreto. Até agora, a Associação dos Amigos de Moçambique já conseguiu encaminhar cerca de 87 mil patacas para diversas entidades no país, encarregues de fazer chegar o montante às vítimas. Desse total, 47 mil patacas foram angariadas pelos Escuteiros Lusófonos de Macau, enquanto que outras 40 mil foram doadas pela associação ao Município da Beira, em Sofala, Moçambique.

Na organização dos eventos, que celebram o Dia de África, assinalado a 25 de Maio, participam a Associação Angola Macau, Associação Amizade Macau Cabo Verde, Associação dos Guineenses, Naturais e Amigos da Guiné-Bissau (AGNAGB), Associação dos Amigos de Moçambique e Associação dos São-tomenses e Amigos de São Tomé e Príncipe, Macau-China.