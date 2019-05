Secretário da Segurança defende videovigilância, mas diz que não é tudo

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, argumentou ontem que o sistema de videovigilância não cobre todos os locais de Macau, e que a investigação não depende apenas do sistema de videovigilância, sendo adoptados métodos integrados de investigação. As declarações do governante surgiram a propósito da fuga de um imigrante ilegal esta semana, e que ainda não foi detido. As imagens das câmaras não ajudaram nas investigações.

Wong Sio Chak espera que, depois de concluída a instalação da quarta fase deste sistema de segurança, a cobertura na cidade seja mais abrangente. O secretário para a Segurança aponta que a conclusão deste processo seja em Março do próximo ano. Ontem, ao ser questionado pela comunicação social numa ocasião pública, Wong Sio Chak esclareceu ter sido activado de imediato o mecanismo de prevenção conjunta, assim que se deu a fuga do imigrante clandestino, acrescentando que elementos dos Serviços de Polícia Unitários, dos Serviços de Alfândega, do Corpo de Polícia de Segurança Pública e da Polícia Judiciária participaram na acção de perseguição.

Wong Sio Chak argumentou que, apesar do sistema de videovigilância ser o primeiro método para rastrear o fugitivo, o sistema não cobre todos os locais de Macau. As câmaras de videovigilância, para cumprir a lei da privacidade, não podem filmar directamente as portas dos edifícios, destinando-se apenas às vias públicas. “Para se rastrear o fugitivo através do sistema de videovigilância, são necessárias muitas câmaras de vários postos de videovigilância, no entanto, se uma das câmaras não focar bem a imagem, torna-se difícil de continuar a seguir o indivíduo”, rematou o secretário. J.C.M.