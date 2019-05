“Rain”: A dança abstracta, geométrica e rigorosa de Anne Teresa De Keersmaeker

No domingo, uma dezena de bailarinos ao compasso de “Music for 18 Musicians”, do minimalista Steve Reich, apropriam-se geometricamente do espaço em “Rain”, a coreografia de 2001 de um dos maiores nomes da dança contemporânea, a belga Anne Teresa De Keersmaeker, e da sua companhia “Rosas”. Nas produções locais, é o teatro que está em destaque na programação deste fim-de-semana do FAM.

“Rain”, a coreografia da belga Anne Teresa De Keersmaeker, um dos maiores nomes da dança contemporânea, é o destaque do segundo fim-de-semana da 30ª edição do Festival de Artes de Macau (FAM), com uma única apresentação no território, agendada para domingo, às 20 horas, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau.

A peça de 70 minutos pela companhia “Rosas”, fundada por Anne Teresa De Keersmaeker, é uma resposta ao minimalismo da partitura “Music for 18 Musicians” de Steve Reich, compositor fetiche da bailarina e coreógrafa, nascida em 1960. Sete mulheres e três homens são impelidos por uma energia imparável que os une. A estrutura rigorosa e quase matemática da acção dos bailarinos em palco, a repetição contínua, a ocupação geométrica do espaço, “tudo o que se tornou a assinatura da coreógrafa é levado ao extremo em ‘Rain’”, lê-se na página electrónica da companhia.

Anne Teresa de Keersmaeker apresentou a sua primeira criação aos 20 anos, depois de ter estudado na Mudra, a escola do coreógrafo Maurice Béjart, em Bruxelas, e de ter passado uma temporada na Tisch School, em Nova Iorque. Antes de fundar a companhia “Rosas”, em 1983, a coreógrafa criou “Fase, four movements to the music of Steve Reich”, em 1982. Com esta produção, a coreógrafa belga não só traduziu em movimentos a música de Steve Reich, o nova-iorquino pioneiro da música minimal – caracterizada pela repetição de pequenos trechos, com pequenas variações – como também inaugurou um modo de pensar a dança que tornaria o seu nome um dos mais influentes na cena da dança ao longo das décadas que se seguiram.

A criação seguinte, “Rosas danst Rosas”, de 1983, é uma das peças mais celebradas, que se tornou uma referência na história da dança contemporânea. “Rosas danst Rosas” baseia-se no minimalismo iniciado em “Fase”, em 1982, os movimentos abstractos constituem a base de uma estrutura coreográfica em camadas na qual a repetição desempenha o papel principal. A ferocidade desses movimentos é atenuada por pequenos gestos quotidianos. “O esgotamento e a perseverança que o acompanham criam uma tensão emocional que contrasta nitidamente com a estrutura rigorosa da coreografia”, descreve a companhia na sua página online.

Teatro é a aposta local para este fim-de-semana

Ainda na programação do FAM para este fim-de-semana, o destaque vai para a produção local “Um dia! Pronto-a-Vestir”, hoje, às 20 horas no Armazém do Boi, pela companhia Artistry of Wind Box – Associação de Desenvolvimento Comunitário. Este é um espectáculo em formato de teatro documentário ou teatro de não-ficção, que apresenta o quotidiano das costureiras, quando elas ainda persistiam, e explora a vida e a cidade de hoje através da memória desta geração. J Lei é a responsável pela coreografia e direcção da peça dedicada às antigas costureiras, “que apesar de já não resistirem, ainda me lembro”, invoca a autora. A peça revive as décadas de 1970 e 1980, quando a indústria têxtil “era a espinha dorsal da economia de Macau”. Grandes e pequenas fábricas de vestuário existiam espalhadas pela cidade e empregavam um grande número de operários, principalmente mulheres. Até que, em meados dos anos 1980, a indústria do vestuário entrou em declínio e foi substituída pela indústria do jogo. O espectáculo, com uma duração aproximada de uma hora e meia, repete-se amanhã, sábado, às 20 horas, e domingo às 15 horas.

“Adeus, Pequeno Príncipe”, pela Associação de Artes Pequena Montanha, apresenta-se no edifício do Antigo Tribunal, amanhã e domingo. A adaptação local de “O Principezinho”, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, pretende ser “um espectáculo de teatro imersivo com música ao vivo”, uma experiência aberta a crianças a partir dos três anos.