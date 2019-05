Obra de Mong Ha retomada “logo após a assinatura do contrato” no fim do mês

A adjudicação da empreitada de construção da habitação social de Mong Ha foi realizada já em Janeiro e o contrato será assinado no final deste mês. A informação foi ontem avançada por Raimundo do Rosário, após uma reunião de comissão na Assembleia Legislativa (AL), que garantiu que a obra será retomada “logo após a assinatura do contrato” e terminará em 2021. Uma nota do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI) acrescenta que a celebração do contrato com a Companhia de Engenharia e de Construção da China (Macau) terá lugar no dia 21 de Maio e que o prazo de execução da empreitada é de 495 dias de trabalho.

“Depois daquele problema judicial, o contrato será assinado no fim do mês. Retomaremos a obra logo após a assinatura do contrato e acabará em 2021”, assegurou ontem Raimundo do Rosário, em declarações aos jornalistas, após uma reunião com a 1ª Comissão Permanente da AL. O “problema judicial” a que se referia o secretário para os Transportes e Obras Públicas é o acórdão do Tribunal de Última Instância (TUI), de 19 de Outubro de 2018, que confirmou a anulação da adjudicação da empreitada de construção da habitação social de Mong Ha e de reconstrução da Pavilhão Desportivo de Mong Ha ao consórcio formado pela Companhia de Construção de Obras Portuárias Zhen Hwa e Companhia de Construção & Engenharia Shing Lung.

Em cumprimento do acórdão do TUI foram suspensas as obras e o Governo teve de voltar a avaliar as propostas apresentadas no concurso, excluindo o consórcio que tinha vencido originalmente. A nova adjudicatária foi a Companhia de Engenharia e de Construção da China (Macau), que se propôs a completar a obra em 495 dias e por 1,2 mil milhões de patacas. Um comunicado ontem divulgado no site do GDI acrescenta que a adjudicação foi decidida a 23 de Janeiro e que a celebração do contrato terá lugar a 21 de Maio. C.V.N.