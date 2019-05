Inter vs. PSG: Organização desmente ID, mas assume que jogo não está confirmado

Não é certo que o jogo entre o Inter de Milão e o Paris Saint-Germain se realize em Macau. Enquanto o Instituto do Desporto (ID) continua a dizer que não recebeu nenhum contacto por parte da Kaisa Group, a empresa que está a organizar a partida garantiu ao PONTO FINAL que apresentou um pedido para utilização do estádio a 13 de Março, e que o Governo de Macau é que não respondeu. A empresa vai insistir e apresentar novo pedido para usar o Estádio Olímpico a 27 de Julho.

André Vinagre

andrevinagre.pontofina@gmail.com

“Oficialmente, nada está confirmado”, disse ontem ao PONTO FINAL Yannick Sun, gestor da Kaisa Group para o evento do jogo entre o Inter de Milão e o Paris Saint-Germain, que está marcado para o Estádio Olímpico de Macau a 27 de Julho e que foi anunciado pela empresa no início desta semana. A Kaisa Group garante ter apresentado um pedido para a utilização do estádio de Macau a 13 de Março, mas o Instituto do Desporto (ID) diz que nunca foi contactado pela empresa que está a organizar a partida. A empresa de Shenzhen deverá enviar outro pedido para utilização do estádio ainda esta semana e diz estar confiante que o Governo de Macau vai aceitar a nova proposta.

“Em Março, a nossa equipa submeteu um pedido de utilização do recinto ao ID, mas não obtivemos feedback até ao momento”, indicou Yannick Sun, acrescentando: “Submetemos o pedido ao ID, mas também enviámos uma proposta para o evento à Associação de Futebol de Macau, contactámos os dois organismos. Até agora, ainda não recebemos nenhuma resposta”.

O ID informou ontem, através de uma nota oficial, que nunca recebeu um pedido para a utilização do estádio para este jogo. Fonte do ID acrescentou ao PONTO FINAL que nunca foram contactados pela empresa. “Nós não percebemos como é que eles [ID] não sabem do nosso pedido”, referiu Yannick Sun.

Questionado sobre se não há a garantia de que o jogo se dispute em Macau, o gestor do evento respondeu: “De momento, não. Não temos a confirmação oficial”. O responsável adiantou que as equipas têm planos para campanhas promocionais em Macau, bem como treinos oficiais, eventos de solidariedade e ‘roadshows’, mas tudo está dependente da confirmação do ID. Agora, a Kaisa Group vai apresentar outra proposta para a utilização do estádio a 27 de Julho: “Definitivamente que vamos apresentar outro pedido, possivelmente esta semana”.

“Estamos confiantes que o ID possa aceitar a nossa proposta para que isto possa acontecer em Julho”, afirmou, justificando com o jogo entre o Southampton e o Guangzhou R&F, marcado pelo ID para o dia 23 de Julho: “Nós vimos nas notícias que o ID já tinha anunciado um outro evento para o dia 23 de Julho, um jogo do Southampton, e, como o nosso evento está programado para o dia 27, achamos que o estádio deve estar disponível”. “Daquilo que percebemos, o estádio vai estar disponível no dia 23, então não há razão para que o estádio não esteja disponível no dia 27”, concluiu. Recorde-se que o ID tinha referido anteriormente que, devido às obras que estão em curso no estádio, não era garantido que o recinto estivesse disponível no dia em causa.

Yannick Sun explicou que o facto de o anúncio do jogo ter sido feito ainda antes de o estádio de Macau ter sido confirmado se deveu a compromissos promocionais: “A razão pela qual nós avançámos com a conferência de imprensa para o anúncio deste evento teve a ver com uma questão de ‘timing’, compromissos promocionais. Achámos que era boa ideia anunciar o jogo agora”.