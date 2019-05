Hóspedes poderão incorrer em crime de desobediência caso não abram a porta à DST

Os deputados da 2ª Comissão Permanente da AL estão em maioria contra a disposição no projecto de lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros que autoriza funcionários da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) a entrar nos quartos de hóspedes durante acções de inspecção. Na leitura dos deputados, não apenas os hotéis, mas também os hóspedes, vão estar a incorrer em crime de desobediência caso não colaborem. O Governo prometeu ajustar o texto.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A maioria dos deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) está apreensiva com a norma prevista na proposta de lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros, que autoriza funcionários da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) a entrar nos quartos de hóspedes durante acções de inspecção. Segundo indicou ontem Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente da AL, os deputados entendem que houve um alargamento de competências da DST em relação à lei em vigor, de 1996, que pode resultar na violação de privacidade dos hóspedes. Além disso, os hóspedes poderão incorrer em crime de desobediência caso não colaborem e não abram a porta à DST.

O projecto de lei prevê que, “no exercício das funções de inspecção, o pessoal da DST, sempre que devidamente identificado, pode aceder a todas as instalações”, o que pressupõe acesso, também, aos quartos dos hotéis, sublinhou Chan Chak Mo. A lei em vigor, de 1996, autoriza o acesso apenas à partes públicas e de serviço dos espaços hoteleiros, indicou o presidente da comissão.

Os representantes da DST, por sua vez, entendem que têm de entrar nos quartos dos hotéis para poderem aplicar a lei e executar integralmente as acções de fiscalização, podendo recolher provas e depoimentos, e, caso se verifiquem situações irregulares, sancionar o estabelecimento hoteleiro. A DST citou vários exemplos, tornados públicos através da comunicação social, de “tendas dentro dos quartos, pessoas que vivem nos quartos sem estarem registadas, quartos para dois hóspedes onde se alojam 10 pessoas, quartos modificados e transformados em bares, paredes mandadas abaixo para ligar quartos às salas VIP de casinos”.

No entanto, “a maior parte dos deputados não concorda”, afirmou o presidente da comissão. Os deputados são da opinião de “que há outros meios de sancionar os estabelecimentos, tal como, não renovar a licença”. Chan Chak Mo referiu ainda que alguns deputados da área de Direito entendem que os quartos são espaços íntimos e que forçar a entrada constitui uma violação de privacidade.

O projecto de lei prevê, também, de forma muito abrangente, que quem se opuser às acções de inspecção por parte do pessoal da DST no exercício das suas funções incorre em crime de desobediência. Pelo que, na leitura dos deputados, esta norma pode aplicar-se aos hóspedes que “não colaborem” e se recusem a abrir a porta do quarto. Segundo Chan Chak Mo, em princípio, “só são sancionados os hotéis. Só que aqui diz que incorre em crime de desobediência quem se opuser às acções de inspecção efectuadas pela DST no exercício das suas funções, ou seja, com a entrada em vigor desta lei, se o cliente não permitir o pessoal da DST entrar, então isto pode ser um crime de desobediência”, alertou.

O Governo, entretanto, prometeu “aperfeiçoar a redacção”. “A ideia é que só em casos de necessidade a DST possa aceder a todos os quartos dos hotéis”, disse o presidente da comissão. O projecto de lei também não define a classificação de hotéis de cinco estrelas de luxo, questão igualmente levantada pelos deputados. A classificação dos estabelecimentos hoteleiros encontra-se inserida numa “disposição transitória”, que prevê a existência de hotéis entre 2 e 5 estrelas de luxo, pelo que é um assunto que “vai ser regimentado por um regulamento administrativo complementar”, esclareceu Chan Chak Mo.

A matéria relativa ao alojamento de pessoas com deficiência vai também ser regulada por regulamento administrativo, esclareceu Chan Chak Mo, como resposta à revogação, pelo projecto lei, do artigo 13º, relativo aos estabelecimentos hoteleiros da lei de 1983, que estabelece normas de supressão de barreiras arquitectónicas.